Inovação marca os 61 anos do Laboratório Beneficente de Belém

Tecnologia de ponta e segurança são marcas registradas na história do Laboratório Beneficente de Belém (LBB), que há 61 anos preza pela qualidade nos serviços de saúde. Fundado pelos patologistas clínicos Hélio Oliveira e Danilo Mendonça, a instituição iniciou as atividades em janeiro de 1961, utilizando todas as técnicas disponíveis.

Foi o primeiro laboratório do Pará a abrir aos domingos e feriados, desde 1961, e a oferecer exames on-line, a partir de 1998. Os constantes investimentos e compromisso resultaram no crescimento. Hoje, o LBB está presente em Belém, Ananindeua, Marituba, Castanhal, Bragança e Paragominas.

Esse DNA inovador permitiu sempre atender às necessidades de seus clientes, prezando pela humanização e acolhimento. Em 2021, o LBB transferiu sua matriz, em Belém, para um amplo espaço na avenida Generalíssimo, 833, bem no centro da capital, o primeiro laboratório no estado a oferecer atendimento com conceito de hotelaria, que permite mais conforto, bem-estar e agilidade na hora de realizar o exame.

A tecnologia de ponta também foi motivo de grandes investimentos da rede de laboratórios, sendo o primeiro do Norte com a tecnologia do AutoMate 2500, automação de ponta a ponta, em todas as etapas da análise laboratorial. E com a ampliação do atendimento laboratorial do LABVet, no qual é referência no Pará, além de atender os parceiros veterinários na realização de exames, agora também coleta, consulta e realiza exames de imagem nas unidades Cidade Jardim e Generalíssimo, com entrada e atendimento veterinário exclusivo.

Com atendimento humanizado, o LBB busca sempre os maiores níveis de satisfação dos clientes (Divulgação/LBB)

Empresa socialmente responsável e amiga da criança

O LBB também foi o primeiro laboratório do Pará a receber o selo 'Empresa Amiga da Criança' pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (Fundação Abrinq), chancela oferecida a empresas que estimulam uma infância saudável, livre do trabalho infantil e com os direitos garantidos pelo ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente.

Atendimento com conceito de hotelaria, na Unidade Generalíssimo, é diferencial para conforto do cliente (Divulgação/LBB)

Inclusive, no laboratório há espaços reservados para as crianças nas unidades próprias e a instituição foi a primeira a entregar o Certificado de Coragem e brindes especiais para quem enfrenta a agulha do exame sem chorar.

Entre as atividades sociais criadas pelo LBB estão os programas Hélio Oliveira Viver é Amar, que promove ações voluntárias, o LABMamãe, que orienta pais e mães grávidos com os primeiros cuidados do bebê e durante a gestação, e a Turma do Dr. Bené, os mascotes que interagem com o público infantil.

