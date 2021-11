Ilha do Marajó será destaque em exposição em Dubai

A manhã desta sexta-feira, 5, marca mais um passo no reconhecimento e potencial da Ilha do Marajó. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa), Carlos Xavier, reuniu o Fórum de Entidades Empresariais para tratar sobre o tema “Expo Dubai Marajó 2021. Conectando Mentes, Criando o Futuro”. O encontro divulgou o que será apresentado no período de 10 a 19 de dezembro, no pavilhão de exposição do Brasil, em Dubai, nos Emirados Árabes, que terá um espaço dedicado a proporcionar uma experiência marajoara, com cenas que retratam registros da região, campos, florestas, cheiros, sabores e culturas.

Estiveram presentes representantes da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Pará (Fecomércio/PA), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresa (Sebrae no Pará) e da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa).

Rubens Magno Junior, diretor-superintendente do Sebrae no Pará, avalia de forma muito positiva a iniciativa do evento, para destacar a importância das ações de disseminação da necessidade de investimentos no Marajó e melhorar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), a partir da ampliação do alcance e do acesso da população aos direitos humanos, além de vislumbrar diversas parcerias.

Apresentações culturais, oficina gourmet e coquetel sabores marajoaras estão entre as ações planejadas para a exposição internacional (Ascom Faepa)

“É região que tem um potencial absurdamente grande. Que o Pará tem, mas que isso, que o Brasil tem. É um local com diversidade de fatores significativos como a bioeconomia, as frutas, os bubalinos e seus derivados. Mas, principalmente, a potencialidade de fazer uma logística de ligação do Pará, Amapá e com a parte superior da América do Sul”, destaca.

A Expo Dubai Marajó será realizada durante a Expo Dubai 2021, que terá 173 dias, participação de 192 países e a expectativa de 25 milhões de participantes com eventos que ocorrem nos sete dias da semana. Neste ano, os subtemas principais serão oportunidade, mobilidade e sustentabilidade. O tema do Brasil é “Juntos pelo Desenvolvimento Sustentável. Juntos pela natureza. Juntos pelo Ser Humano. Juntos pelo Amanhã”.

A Expo Marajó vai contar com uma réplica de uma rua do município de Afuá, considerada a Veneza marajoara. Além de apresentações culturais, espaço criar marajoara, oficina gourmet marajoara, coquetel sabores marajoaras, encontro de oportunidade e cardápio pedagógico.



De acordo com o presidente da Faepa, Carlos Xavier, o Marajó passa por dificuldades e, nesse momento, há um olhar diferenciado tanto do Governo Federal, quanto do Governo do Estado. “Vamos mostrar as nossas condições e potencialidades, e, sobretudo, fazer com que eles se sensibilizem e isso possa nos ajudar no desenvolvimento da região e do estado. Nesta reunião definimos patrocínios e tivemos a oportunidade de ouvir os deputados com emendas parlamentares voltadas ao setor mineral do agronegócio e eu tenho certeza que agora poderemos viabilizar a participação do Pará em Dubai”, avaliou.

A deputada estadual Nilse Pinheiro destaca que a Expo Dubai é uma grande oportunidade, pois é a primeira vez que o Pará participará de forma tão atuante. “É um momento de oportunidades, onde se poderá mostrar o nosso potencial. Acredito que estamos vivenciando um momento histórico. Essa reunião de hoje nos ajudou a unir esforços e assim adentrar por meio de nossas riquezas no cenário mundial”, afirma.

A reunião contou ainda com a presença dos deputados estaduais Igor Normando e Antônio Tonheiro.