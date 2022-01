Ilha de Mosqueiro volta a ser opção de lazer durante as férias

Sol, praia e tranquilidade. A bucólica, como é conhecida Mosqueiro, a maior ilha da capital paraense fica a 70 quilômetros de distância do centro da cidade. Na medida ideal para quem decide aproveitar o final de semana ou temporada, longe do estresse do centro urbano. A facilidade de acesso é uma das vantagens que permitem um trajeto com duração de 1h45 seguindo pela rodovia PA-391, seja de veículo particular ou transporte coletivo, saindo diariamente do Terminal Rodoviário de Belém.

O charme de Mosqueiro está presente na arquitetura composta por chalés históricos, ao longo da avenida Beira-Mar, além da tradicional tapioquinha, feita a partir da fécula da mandioca. Ao todo, são 17 quilômetros de praias de água doce, que atraem turistas todos os anos.

Sol, praia e tranquilidade. Mosqueiro é uma ótima e rápida pedida para quem decide aproveitar um final de semana, longe do estresse da cidade grande. (Akira Onuma/O Liberal)

Quem visita o distrito de Mosqueiro tem a opção de desfrutar de 22 praias: Areião; Praia da Ponte; Praia do Bispo; Praia Grande; Prainha do Farol; Farol; Chapéu Virado; Porto Arthur; Murubira; Ariramba; São Francisco; Carananduba; Praia do Bosque ou Filósofo; Maraú; Caruara; Paraíso; Praia da Conceição; Praia do Padre; Praia Grande da Baía do Sol; Praia do Bacuri; Praia da Camboinha; Praia da Fazendinha.

Por que escolher Mosqueiro?

Alguns motivos tornam a ilha o melhor roteiro nas férias ou em estadias rápidas de fim de semana, como:

- A proximidade com Belém e outros municípios da região metropolitana;

- A diversidade de ambientes naturais que permite uma mudança na rotina no período das férias;

- A melhoria na infraestrutura viária, no abastecimento, na segurança e nos serviços;

- Por fim, os investimentos privados na melhoria dos restaurantes e hotéis, como os do Grupo Jurubeba que fizeram de Mosqueiro a melhor opção para quem busca por dias de descanso e lazer.

Grupo Jurubeba tem funcionários qualificados para o atendimento aos visitantes (Divulgação//Jurubeba)

"Hoje, os dois restaurantes de praia do Grupo Jurubeba têm uma equipe capacitada para receber um público que exige boa comida, tranquilidade, organização e um atendimento acima da média", afirma Paulo Roberto Louchard, gestor de Planejamento do Grupo.

O mês de janeiro é um dos períodos de maior visitação, principalmente de turistas oriundos de outros estados. "O visitante fica encantado com a beleza da paisagem, a exuberância de nossos rios com ondas e claro, com nossa culinária, especialmente com o nosso filhote", comenta Paulo Roberto.

Além dessa espécie que é uma das mais apreciadas no Pará, o Restô Jurubeba oferece uma diversidade de pratos preparados à base de peixe e mariscos como a caldeirada, moqueca, arroz de jambu, camarão, e molho de ervas.

No Restô Jurubeba, a diversidade de pratos preparados com o delicioso filhote encanta o público e deixa com gostinho de 'quero mais' (Divulgação/Jurubeba)

Para atender a demanda de quem busca conforto e segurança, o Grupo inaugurou recentemente, na orla da praia do Ariramba, o hotel de Charme Jurubeba. “É mais uma opção para quem busca um serviço de qualidade e acima da média na Ilha do Mosqueiro”, destaca Paulo Roberto.

Hotel Charme Jurubeba une conforto, segurança e qualidade na orla da praia do Ariramba (Divullgação/Grupo Jurubeba)

Além disso, o Restô Jurubeba e o Jurubeba Café trabalham todos os fins de semana das férias com programação especial de música ao vivo, com destaque para o "Projeto Café com Música Instrumental".

Quartos climatizados e o melhor em qualidade e conforto aos hóspedes que optam por curtir final de semana ou férias (Divulgação/Jurubeba)

"A degustação da tradicional 'tapioquinha do Mosqueiro' acontece no encanto da beleza de uma praia, ao som de uma bela música instrumental. Vale a pena conhecer”, afirma Paulo Roberto, idealizador do projeto.

Para saber mais sobre as instalações e serviços, clique aqui.