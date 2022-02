Olimpíadas Científicas: Colégio Ideal no topo do ranking do conhecimento

Engana-se quem pensa que a aprovação no vestibular é o único objetivo que ronda as mentes dos estudantes dos ensinos fundamental e médio. A aptidão nas mais diversas disciplinas abre portas que vão além da universidade e alcançam os pódios das chamadas olimpíadas científicas, competições estudantis que ocorrem periodicamente no Brasil e no exterior.

Em Belém, o Colégio Ideal tem uma longa tradição de conquistas nas olimpíadas científicas. Em 2021, a escola foi premiada com 400 medalhas nacionais e internacionais.

Quem coordena esse processo na instituição é o professor de matemática João Marinho Malcher, conhecido como professor Marinho. Ele é o responsável por mapear as competições agendadas e inscrever os estudantes. “No Ideal, o aluno não paga nada para participar nem se preocupa com a inscrição. Como a cultura da olimpíada aqui é muito antiga e forte, alguns estudantes também trazem sugestões de torneios para participarmos e nós avaliamos a viabilidade de inscrevê-los”, explica.

Rotina de campeões

A participação em olimpíadas cientificas começa no primeiro ano do ensino fundamental e vai até o convênio. Os alunos menores podem participar de competições de astronomia e robótica, e conforme os anos passam outras disciplinas são contempladas.

Os competidores têm um calendário com aulas fixas semanais, que se intensifica de acordo com a proximidade das provas. Segundo o professor Marinho, essa rotina de estudos mais abrangente tem impactos positivos em vários aspectos. “Quando o aluno participa de olimpíadas desde cedo, isso pode incluir cerca de 1 ano e meio a mais no currículo de estudos dele, melhorando o desenvolvimento do raciocínio lógico, interpretação de texto, além do aprofundamento natural naquelas disciplinas”, conta.

Responsável pela inscrição e orientação dos alunos nas olimpíadas, o professor Marinho afirma que as competições são um diferencial positivo na trajetória estudantil (Arquivo Pessoal)

Com um dos melhores desempenhos do Brasil, em 2022 o Ideal prevê participar de 52 olimpíadas, que abrangem várias áreas de conhecimento, desde física e matemática, até astronomia e educação financeira. A meta da equipe é obter 500 medalhas e, para isso, todas as unidades estão atuando em conjunto em um plano de preparação.

É certo dizer que todo esse empenho se reflete também em excelentes resultados nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e no ingresso dos alunos nas universidades brasileiras. “É bastante comum que aqueles que têm os melhores desempenhos nas olimpíadas científicas sejam os que aparecem no topo dos rankings das universidades. Ou seja, só existem vantagens em participar das olimpíadas”, ressalta Marinho.

