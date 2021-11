Ideal Jr. oferece educação com afeto e segurança

A escola é a extensão da nossa casa, um espaço onde as crianças são recebidas a cada dia com afeto e segurança para que possam se desenvolver confiantes e amparadas. Por ser o local onde o estudante passa grande parte do dia, é importante que esse ambiente faça sentido para todas as idades, estimulando o aprendizado, a convivência amigável e, principalmente, permitindo que o aluno seja feliz dentro do colégio.

Em todas as unidades do grupo Ideal, as famílias encontram a tranquilidade necessária para deixarem seus filhos em um espaço de amizade, compreensão e vinculação afetiva.

Habilidades como confiança e segurança são estimuladas desde os anos iniciais (Divulgação / Grupo Ideal)

O Ideal Jr. - que atende especificamente crianças do maternal até o 5º ano do ensino fundamental I - é a primeira opção quando os pais pensam em qual escola querem que os filhos estudem. Mais de 40 anos credenciam o Ideal a dividir com as famílias as experiências que as crianças começam a vivenciar na escola.

Os estudos começam no maternal. A primeira infância é uma fase fundamental para o desenvolvimento. É entre o nascimento e os cinco anos de idade que o cérebro se desenvolve rapidamente e com mais plasticidade. Por isso é tão importante investir na melhor educação que se possa oferecer às crianças. Desde pequenas, elas identificam o Ideal como o lugar onde acontece a aprendizagem formal, com conteúdos próprios, com tarefas a serem cumpridas, objetivos a serem alcançados, responsabilidades a serem exercidas.

Atividades lúdicas para o desenvolvimento escolar (Divulgação / Grupo Ideal)

Já, no ensino fundamental I, do 1º ao 5º ano, os alunos começam a contar com professores especialistas de diferentes disciplinas, e eles se acostumam com a dinâmica de terem mais de um professor por turma. “Tudo é uma preparação para os alunos ficarem seguros durante toda a vida escolar”, conclui Josiane Dahás, coordenadora do Ideal Jr. Batista Campos. “Nosso trabalho é formar a base, junto com as famílias, para formar gerações futuras de jovens mais maduros e confiantes na construção da vida escolar, profissional e social”, diz.

Para realizar a missão de motivar seus alunos, uma condição indispensável é reunir os melhores professores para desenvolver o processo educacional com conhecimento, ética e didática.

O Ideal é uma escola de crianças felizes (Divulgação)

Sintonizados com os valores e a metodologia da instituição, os educadores orientam, estimulam a inteligência e desencadeiam o processo de aprendizado, fazendo o mundo do aluno se expandir. Atividades como concursos de redação, simulados com base no material didático Poliedro, laboratórios de conhecimentos e até mesmo aulas fora do ambiente escolar, em passeios, fazem parte da rotina. “Nosso foco é despertar a criatividade e motivar a participação em processos educacionais”, avalia Josiane.

“Nosso trabalho é sobre a sociabilidade dos alunos com conhecimento técnico dos nossos professores”, explica a diretora do Ideal Augusto Montenegro, Rosana Santos. “Nossa proposta é trabalhar o ensino por meio de projetos desenvolvidos ao longo do ano. As crianças participam de todas as etapas desses projetos”, garante ela. “Com isso, o ano letivo é permeado por projetos mensais que tratam de temáticas específicas de cada mês. Projetos bimestrais nos períodos de avaliação e projetos específicos de eventos, como Jogos Olímpicos, Semana do Estudante e Natal também fazem parte da programação”, enumera Rosana.

Crianças participam de projetos pedagógicos durante todo o ano letivo (Divulgação)

É assim que uma ida ao supermercado pode ser uma oportunidade de aprendizado sobre educação financeira, onde as crianças assimilam noções sobre economia, matemática, sustentabilidade, entre outras habilidades.

Os alunos também começam a ter os primeiros contatos com competições como as Olimpíadas de Conhecimentos, em uma estratégia de aprendizado e de estímulo ao prazer pelo estudo e novas descobertas.

As crianças têm lições de educação financeira em atividades cotidianas (Divulgação)

Habilidades

Escolas inovadoras como o Ideal não olham apenas para a capacidade de memorização ou o nível de raciocínio lógico do aluno. O colégio está atento a outras inteligências, incluindo aspectos sociais, comportamentais, esportivos, emocionais e artísticos que abrangem o ambiente em que o aluno está inserido.

“Temos o cuidado de trabalhar uma educação que estimula nossos alunos desde cedo, respeitando a característica de cada criança, ampliando o interesse pelo estudo de modo lúdico e o conhecimento de mundo, além do conteúdo extraclasse”, explica Josiane Dahás. “Buscamos a formação de crianças com senso crítico, autonomia e consciência de que todo o aprendizado delas está relacionado ao mundo em que elas vivem, e isso torna o que veem em matemática ou ciências mais interessante para elas”, avalia a coordenadora.

Assim é mais fácil incentivar habilidades cognitivas e de personalidade - atenção, motivação, autocontrole e sociabilidade - necessárias para o sucesso na escola, na saúde, na carreira e na vida. O trabalho segue uma receita simples: cooperação técnica, material didático, formação, estímulo à participação das famílias e sistema de avaliação permanente.

Escola o dia todo

Nas unidades do Ideal Jr. as aulas acontecem pela manhã, mas no contraturno da tarde, os alunos têm um leque de possibilidades de atividades, com a segurança e familiaridade da escola.

São parcerias que oferecem desde cursos de línguas estrangeiras até o aprendizado de como desenvolver hábitos mais saudáveis, com a prática de atividades físicas.

Aprendizado sobre alimentação saudável (Divulgação / Grupo Ideal)

A mais nova parceria é com a FunFit Kids, academia exclusiva para crianças que terá espaços próprios dentro das três unidades do Ideal a partir do próximo ano. A ideia é proporcionar aos alunos atividades desportivas e de recreação que contribuam para o seu desenvolvimento. Entre as atividades ofertadas pela FunFit, estão o circuito físico recreativo, iniciação esportiva, karatê, judô, capoeira, Jiu-Jitsu, combate kids, ballet, dança contemporânea, natação, entre outros. “Estar na escola deve ser uma opção divertida para nossas crianças, queremos que elas gostem de estar aqui”, diz Josiane.

De pais para filhos

É comum encontrar nas unidades do Ideal Jr. alunos que já têm uma relação familiar com a escola. Os pais estudaram no Ideal e querem para os filhos a mesma qualidade de ensino que receberam. “Esse é um dos motivos para a fidelização de nossos alunos. Além do ensino de qualidade, os pais reconhecem o cuidado e o acolhimento que a escola oferece”, afirma Márcia Araújo, coordenadora do Ideal Jr. Cidade Nova.

O aprendizado acontece dentro e fora da escola (Divulgação)

Para ela, a criança é o principal eixo do aprendizado. “Toda vivência que ela traz de casa faz parte desse processo, o aluno participa dos projetos desenvolvidos, o que garante uma assimilação mais efetiva dos conteúdos trabalhados de forma lúdica, pois vamos trabalhando os conteúdos programáticos junto com a formação humanística dos nossos alunos como seres humanos, como cidadãos”, explica.

Aulas ao ar livre para aprender sobre meio ambiente (Divulgação / Grupo Ideal)

De volta às salas de aula

Em todas as unidades do Ideal Jr. as equipes pedagógicas estão preparadas para o retorno dos alunos com aulas 100% presenciais. Depois de quase dois anos de aulas e atividades remotas por conta da pandemia, com novas formas de interagir com as crianças pela internet, é hora de receber os alunos em sala de aula. “Esse retorno não é fácil. O isolamento afetou a todos e percebemos no comportamento, dos alunos, que eles encaram a vida de forma diferente, mesmo sendo crianças”, relata Josiane Dahás. “Alunos que eram extrovertidos, hoje têm um pouco de dificuldade de relacionamento e ansiedade, medo de sofrer perdas”, avalia.

Tecnologia e conectividade para aulas remotas. (Divulgação / Grupo Ideal)

Junto com o trabalho pedagógico, a escola mantém acompanhamento psicológico para que as crianças se acostumem novamente com a necessidade de sair de casa para estudar. “Paralelo ao momento de felicidade com o reencontro dos colegas e professores, trabalhamos para fazer os ajustes na rotina e garantir o apoio social e emocional para os alunos e seus pais”, explica ela. “Uma criança fora das salas de aula precisa recuperar a vivência dos estudos e estamos preparados para fazer isso ao lado dos nossos alunos”, conclui.