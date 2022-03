Hydro Paragominas completa 15 anos na mineração de bauxita

No dia 20 de março, a Hydro Paragominas comemorou 15 anos de atividade no Pará. Mesmo jovem, é uma empresa que já se destaca como uma indústria comprometida com a sustentabilidade e com o desenvolvimento regional. Atualmente, a atividade de extração de bauxita da empresa movimenta a produção anual de 10,9 milhões de toneladas de bauxita no estado.

Ao longo desses 15 anos, a inovação e a sustentabilidade vêm direcionando os esforços e a atuação da mina de bauxita da Hydro Paragominas, baseados principalmente no relacionamento de cuidado e colaboração com as comunidades vizinhas. Um exemplo é a reabilitação do equivalente a 2.670 campos de futebol em áreas mineradas.

É também em Paragominas que a Hydro investiu cerca de R$ 30 milhões na aplicação da tecnologia Tailing Dry Backfill, que permite a disposição de rejeito seco de volta para as áreas mineradas. A aplicação dessa tecnologia pode representar o fim do uso de grandes barragens permanentes de rejeitos na mineração da bauxita. “Todas as conquistas alcançadas ao longo desses 15 anos foram fruto do trabalho de milhares de pessoas e do compromisso de todos com o desenvolvimento da Hydro Paragominas e da região. Nosso objetivo é continuar investindo em excelência operacional e inovação, e crescendo de forma sustentável junto com a cidade", afirma o diretor de Operações da Hydro Bauxita & Alumina, Carlos Neves.

Na Hydro Paragominas, mais de 2 mil empregados diretos e indiretos atuam no processo de extração da bauxita, minério utilizado na produção da alumina que é a principal matéria-prima do alumínio. Por isso, a mina de bauxita em Paragominas se consolida como um importante pilar para a Hydro, já que está no início de todo o processo produtivo do metal. Além disso, a empresa atua com foco em sustentabilidade e em conservação ambiental. Prova disso é que a mina possui a ASI (Aluminium Stewardship Initiative), uma certificação que reforça o compromisso da Hydro Paragominas com os mais altos padrões internacionais de responsabilidade e sustentabilidade na produção do alumínio.

Empregados fazem a diferença para a sustentabilidade na Hydro Paragominas (Divulgação / Hydro)

Números sobre a Hydro Paragominas

- Produção de 10,9 milhões de toneladas de bauxita em 2021

- 1.547 empregados diretos e mais de 815 indiretos

- Mais de 2.600 hectares de áreas reabilitadas desde 2009

15 anos de histórias que fazem a diferença

Todas as conquistas da Hydro Paragominas foram possíveis devido ao esforço e à dedicação de cada empregado e empregada, que faz a diferença no trabalho. Odimária Araújo, operadora de equipamentos e instalações, iniciou o trabalho na empresa há 15 anos, mesma época em que chegaram os primeiros equipamentos.

Ela foi a primeira mulher a operar uma escavadeira de grande porte na mina e traz na memória toda a evolução dos processos e do seu próprio trabalho. Ao falar sobre o começo do seu trabalho na Hydro, Odimária lembra que as máquinas eram bem mais pesadas e, hoje, 15 anos depois, todas são hidráulicas. "Quando cheguei, ainda estava no início do processo de montagem das máquinas. Fiquei muito feliz por ser a primeira mulher a trabalhar com tanta gente e em ser a primeira pessoa a abrir o box de extração do minério. Eu vi isso aqui nascer. Hoje em dia, expandiu e eu continuo aqui fazendo o meu trabalho.



Eu adoro o que faço, é muito gratificante. Minha família e meus amigos também se sentem muito orgulhosos da minha profissão. Tudo que eu tenho é graças à empresa”, afirma Odimária.

Odimária Araújo foi primeira mulher a operar uma escavadeira de grande porte na mina (Divulgação / Hydro)

Clique aqui e conheça mais histórias de empregados que fazem a diferença junto com a Hydro Paragominas.

Oportunidade de desenvolvimento profissional na mineração

A Hydro Paragominas vem construindo um modelo de mineração com foco em sustentabilidade, no apoio ao desenvolvimento da cidade, do estado e de todo o setor, proporcionando desenvolvimento profissional para os paraenses.

Welka Morais, supervisora de Pesquisa e Exploração Mineral, atuou em diversas frentes dentro da mina de bauxita da Hydro, passando por áreas de pesquisa mineral, planejamento de custos e controle de qualidade da mina. Para Welka, houve uma transformação no desenvolvimento do município de Paragominas, com oferta de emprego para os moradores. “A gente viu a cidade crescendo e também a contribuição que a mineração faz em termos de infraestrutura, desenvolvimento e formação de uma sociedade mais ampla e mais igualitária. É gratificante ver que participamos de tudo isso”, comemora Welka.

Já Maurício Ramos, de 38 anos, começou a se desenvolver profissionalmente ainda como menor aprendiz, aos 23 anos. Ele sempre atuou diretamente nas operações da mina, lugar que gosta e se sente bem. Para ele, que hoje atua como Supervisor de Operações, a Hydro Paragominas é uma empresa que gera oportunidades e preza pela evolução dos seus profissionais e, por isso, explica, ele leva para dentro casa os valores aplicados no trabalho: cuidado, coragem e colaboração. “Fazer parte desse projeto me trouxe muitos benefícios. Profissionalmente, mas também na melhora do meu desenvolvimento, tanto dentro da empresa quanto em casa com a família e na sociedade como um todo”, diz.

Welka Morais se destaca pela atuação em diferentes áreas da mineração (Divulgação / Hydro)

15 curiosidades sobre a Hydro Paragominas

Trilha ecológica

A Hydro Paragominas criou, em 2019, um espaço de desenvolvimento do Programa de Educação Ambiental: uma trilha ecológica de 114 metros, que abriga várias espécies florestais nativas de grande relevância.

Pioneirismo

O mineroduto em Paragominas foi a primeira experiência no mundo com transporte de minério de bauxita por meio de duto enterrado e, por isso, estudos e projetos foram desenvolvidos com os mais altos padrões de qualidade, tornando-se referência em termos de tecnologia.

Diversidade e talento

A primeira pessoa a operar uma escavadeira de grande porte na Hydro Paragominas é uma mulher. Odimária Araújo completa 15 anos de trajetória na empresa junto com o aniversário de operação da mina.

Certificação

A Hydro Paragominas é certificada pelo Aluminum Stewardship Initiative (ASI), uma auditoria independente que verifica as operações de acordo com padrões internacionais relacionados a temas como governança, transparência e meio ambiente.

Tecnologia Tailings Dry Backfill

Com um investimento de R$ 30 milhões, a metodologia pioneira permite que os rejeitos sejam devolvidos a áreas já mineradas, evitando o depósito em áreas permanentes e, consequentemente, o uso de grandes barragens.

De olho no clima

A Hydro vai destinar R$ 200 mil para a realização de uma pesquisa meteorológica na mina de bauxita em Paragominas. O estudo, em parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA), busca tornar mais eficiente o reaproveitamento de água na unidade, cujo indicador chegou a 83,3% em 2021.

Energia renovável

Também em parceria com a UFPA, a Hydro Paragominas iniciou estudos sobre o uso de placas solares na mina. A universidade vai realizar testes com um sistema fotovoltaico flutuante no reservatório, visando reduzir a evaporação de água dos reservatórios e também oferecer uma nova fonte de energia capaz de atender parte do consumo local.

Reaproveitamento de rejeitos

Uma outra parceria assinada entre Hydro e UFPA vem desenvolvendo pesquisas para o reaproveitamento do rejeito da bauxita. Está sendo estudada a viabilidade do uso do rejeito do minério para a produção de telhas, tijolos, materiais refratários, cimento de baixo carbono e até um plástico biodegradável.

Conservação da biodiversidade

O Consórcio de Pesquisa em Biodiversidade Brasil-Noruega (BRC na sigla em inglês), em parceria com a Hydro, busca a conservação da biodiversidade local. O acordo tem 26 projetos aprovados e em andamento, engajando cerca de 220 pesquisadores. A parceria gerou dezenas de produtos científicos e também foi vencedora de dois prêmios nacionais.

Análise de bauxita

O processamento da bauxita envolve etapas importantes, como a extração de minério na mina, a remoção de minerais indesejáveis e adequação do tamanho das partículas de minério. Nesse processo, é realizado um controle de qualidade antes que o produto final seja entregue à refinaria, envolvendo a análise de mais de 1.800 parâmetros ao ano.

Onça-pintada

A primeira onça-pintada a receber um colar telemétrico no Pará foi acompanhada por pesquisadores do BRC, na área da Hydro Paragominas. A comprovação da existência do maior felino das Américas na área da mineração é um importante indicador de qualidade ambiental, já que o animal está no topo da cadeia alimentar e necessita de grandes áreas para sobreviver.

Retorno das aves

A pesquisa “Diversidade de aves em três áreas em diferentes estados de conservação” constatou o retorno de pássaros em áreas em recuperação em Paragominas. Até o momento, já foram encontradas 228 espécies no local.



Retorno das pesquisas de campo

Em fevereiro deste ano, o BRC retornou às atividades em campo na Hydro Paragominas depois de quase dois anos sem ir a campo. Mas a equipe não ficou parada. Em 2020 e 2021, houve um número considerável de publicações em revistas científicas, com mais de 30 artigos publicados ou aceitos para publicação.

Reflorestamento

Mais de 2.600 hectares já foram reflorestados na região da Hydro Paragominas desde 2009. Em 2021, foram reabilitados cerca de 290 hectares pela Hydro Paragominas.



Operação integrada

A Hydro Paragominas se prepara para um novo conceito de operação: uma nova sala integrada de controle, ainda em obras, reunirá o trabalho de 11 equipes operacionais com execução em um único ambiente, tornando mais dinâmico o processo. A sala de controle integrada vai reunir equipes da operação da Usina, processo de Beneficiamento, Despacho, Mineroduto, Rejeitoduto e Geotecnia.