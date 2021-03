Hydro apoia a construção de um futuro mais sustentável

Com histórico de investimento nos municípios onde atua, a Hydro e suas empresas fomentam diversos projetos ligados à construção de uma consciência de responsabilidade ambiental. Programas como o Sustentar Barcarena, que possui o apoio da Hydro e da Albras, são responsáveis por levantar debates e implementar melhorias na comunidade como, por exemplo, a construção da Unidade de Triagem de Materiais Recicláveis (UT) no município onde as plantas estão situadas.

Com a UT, a Alunorte espera reduzir a disposição de resíduos em Barcarena

As obras, que tiveram início em novembro do ano passado, estão sendo realizadas a partir de investimentos da Companhia, por meio do Termo de Compromisso assinado entre a Hydro Alunorte e o Governo do Pará, em 2018. Contando com um investimento de até R$ 30 milhões feito pela empresa, a conclusão das obras está prevista para agosto de 2021. Após sua conclusão, a Hydro irá doar a unidade ao poder público, que será responsável pela gestão e manutenção da infraestrutura. A unidade irá contribuir com desenvolvimento sustentável do município e também deverá reduzir a disposição de resíduos no depósito de lixo da cidade, podendo processar até 280 toneladas de resíduos recicláveis por mês.

Com a inauguração da UT, o Programa Sustentar, realizado em parceria com a Albras, a Alunorte e a Prefeitura de Barcarena, visa dar suporte à gestão de resíduos sólidos do município. O programa está promovendo a organização social e capacitação dos catadores de resíduos que atuam no lixão do Bom Futuro, garantindo assim condições dignas de trabalho. O programa visa ainda apoiar a implantação da coleta seletiva no município por meio de um programa de educação ambiental.

“Estamos empenhados em fazer uma diferença positiva nos municípios onde atuamos, e iniciativas como esta nos permitem atuar de forma efetiva, contribuindo para uma sociedade mais viável” – Luana Carvalhosa, Gerente Sênior de Programas Sociais da Hydro.

Saiba mais sobre a construção da Unidade de Triagem de Materiais Recicláveis aqui

Tecnologia em prol da sustentabilidade

A Estação de Tratamento de Efluentes Industriais torna as atividades da planta mais seguras. Foto tirada antes do início da pandemia

A empresa investe em soluções para uma operação sustentável hoje e também para o futuro. Em 2020, a Alunorte começou a operar a nova Estação de Tratamento de Efluentes Industriais (ETEI). O investimento de R$ 670 milhões contribui para preparar a unidade para futuras mudanças climáticas, garantindo o tratamento e armazenamento de água. Com a modernização, o sistema opera com 23 bombas, e tem capacidade de transferência de 33 mil metros cúbicos de água por hora, o equivalente a 33 mil caixas d’água de 1000 litros.

Hydro promove o desenvolvimento das comunidades onde atua

A empresa também segue realizando esforços para apoiar as comunidades nos locais onde está presente, mantendo ao todo 10 programas sociais. Os programas têm como foco principal o respeito ao meio ambiente, a inclusão social e o aprimoramento de habilidades que impactam diretamente a qualidade de vida dos participantes. Nos últimos três anos, foram favorecidas quase 40 mil pessoas. O objetivo da Hydro é aumentar a abrangência de seus programas sociais em 20% a cada cinco anos.

Preocupa também em alavancar as iniciativas e dinâmicas territoriais participativas, a Hydro contribuiu para a implantação da Iniciativa Barcarena Sustentável (IBS), uma plataforma independente para promover e acelerar uma mudança social positiva no município, com o compromisso de investimento de R$ 100 milhões de reais em 10 anos. Realizada em parceria com a sociedade civil organizada, em processos participativos e por meio de diálogos abertos, a IBS tem o apoio do Fundo de Sustentabilidade Hydro (FSH), organização sem fins lucrativos criada em 2019 como uma instância de governança e captação de recursos. Mantido em esforço conjunto da Hydro, Albras e Alunorte, o fundo irá apoiar projetos de base comunitária, financiando aqueles que contribuam para o desenvolvimento sustentável do município.

A empresa também apoia as comunidades vizinhas de outras formas. Em solidariedade às famílias que ficaram desabrigadas devido às fortes chuvas no município de Ipixuna do Pará, a Hydro e a Mineração Paragominas doaram 850 cestas básicas com alimentos e insumos de higiene. A Prefeitura de Ipixuna do Pará está sendo a responsável pela distribuição das cestas, que foram adquiridas na própria região.

Os programas sociais da Hydro trabalham a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente. Foto tirada antes do início da pandemia



Empresa se engaja no combate à Covid-19

Diante da pandemia do novo coronavírus, a Hydro buscou formas de atuar colaborativamente ajudando o estado no combate ao vírus. Ao lado da Universidade Federal do Pará (UFPA), as duas instituições firmaram uma parceria para fomentar a ciência em prol do desenvolvimento de soluções inovadoras de enfrentamento à COVID-19. Os projetos apoiados seguem três linhas de pesquisa: os efeitos psicológicos do isolamento social, uso da ciência de dados para elaboração de modelos epidemiológicos e o desenvolvimento de respiradores de baixo custo como equipamento auxiliar emergencial nos centros de terapia intensiva. Ao todo, foram investidos mais de 880 mil reais nos projetos.

A Hydro também implementou ações de prevenção e combate à COVID-19 nas suas unidades para proteger e conscientizar seus empregados, além de estender seus cuidados às comunidades onde atua. As doações da empresa já somam R$ 20 milhões, destinadas para a compra de equipamentos médicos e hospitalares para tratamento de casos da doença; a doação de 51 mil litros de água mineral para o abrigo montado no Estádio Olímpico do Pará para pessoas em vulnerabilidade social; a entrega de mais de 100 mil itens de uso hospitalar para os municípios de Barcarena e Paragominas, e a distribuição de 36 mil cestas básicas.

Por sua vez, a área de Sustentabilidade da Hydro também implementou soluções para dar continuidade às atividades dos programas sociais que a empresa promove para as comunidades. Iniciativas educativas como o Território do Saber, realizado pela Hydro em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Paragominas (Semec) e voltado para a melhoria da educação básica do município, passaram a oferecer aulas online para a população. O projeto Trilhando Caminhos também passou a oferecer oficinas remotas, abordando temas esportivos e culturais como ferramenta de inclusão social para crianças e adolescentes das comunidades de Barcarena.