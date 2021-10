Hospital Beneficente Portuguesa completa 167 anos de atuação

Modernização, ampliação de estruturas, equipe médica qualificada, dedicação, compromisso com os pacientes e tradição marcam os 167 anos da Benemérita Sociedade Portuguesa Beneficente do Pará. A instituição, que atua desde o ano de 1854, passou por diversas mudanças, acompanhada de modernizações de equipamentos e implantação de novas especialidades da área da saúde.

Recentemente, o grupo ampliou a unidade hospitalar São João de Deus e fez aquisições de equipamentos, como o Tomógrafo Revolution Maxima Multislice, que otimizou o tempo de atendimento e a qualidade do serviço prestado aos pacientes.

O presidente do grupo, Alírio Gonçalves, reforça o compromisso do Beneficente Portuguesa com a qualidade dos serviços prestados ao longo dos anos. “Nosso compromisso está em salvar vidas, atendendo a população do estado do Pará. Por isso, reforçamos os nossos investimentos, comprando novos e modernos equipamentos, fazendo a ampliação de serviços, com capacitação de funcionários para a melhoria contínua de nossos processos e de uma experiência diferenciada aos nossos pacientes. Tudo isso tem sido possível com a união de toda a diretoria, de todos os associados, do corpo clínico e de todos os nossos colaboradores”, pontua.

Alírio Gonçalves, presidente da Beneficente Portuguesa, destaca melhorias contínuas nos hospitais da Beneficente Portuguesa (Ascom Beneficente Portuguesa)

Infraestrurura

O novo hospital do grupo, a unidade São João de Deus, tem cerca de 40 mil m² de área construída e traz para Belém um novo Pronto Atendimento de casos clínicos, urgência e emergência 24 horas em ortopedia e traumatologia, um Centro Especializado de Oftalmologia com consultas e exames realizados por um corpo clínico habilitado, e, ainda, novos leitos nas mais modernas instalações.

O hospital possui padrão Tecblogicom incorporado, que permite ter equipamentos voltados para realizar exames mais rápidos, com menos radiação, mais detalhes de imagem e com rapidez e integração na emissão dos laudos, que podem ser acessados também na unidade Hospital Dom Luiz I.

Novos leitos na unidade Hospital São João de Deus e investimento em tecnologia ampliam a assistência a saúde no Pará (Ascom Beneficente Portuguesa)

A modernização dos espaços traz ainda ampliação no número de atendimentos. São cerca de 11 mil procedimentos mensais no ambulatório e pronto atendimento, 48 mil exames de diagnóstico por imagem e análise laboratorial mensais e mais de 300 partos mensais, chegando a quase 4 mil por ano.

Investimentos

Outros avanços importantes para a Beneficente Portuguesa são os investimentos em uma nova versão de sistema de gestão hospitalar e novos equipamentos hospitalares, como a Hemodinâmica IGS 5, que realiza exames de angiografia, com suporte a uma variedade de procedimentos cardiovasculares, oncologia e intervenções em neurologia; o Tomógrafo Revolution Maxima Multislice de 128 canais, capaz de realizar exames em toda a anatomia humana, principalmente a cardíaca; o arco cirúrgico, um aparelho que abrange procedimentos de cirurgias neurológicas, cardiológicas, vasculares e de traumatologia com alta precisão, resolução e segurança ao paciente durante todo o procedimento cirúrgico.

Regina Oliveira, vice-presidente do grupo, pontua a dedicação da diretoria e de todos os colaboradores (Ascom Beneficente Portuguesa)

Novos focos para salas de cirurgia; raio x móvel; aparelhos de ultrassom; berços aquecidos; incubadoras para a UTI Neonatal; carros de anestesia; camas hospitalares; mesas de parto e muitos outros equipamentos que auxiliam os médicos, enfermeiros e equipe multidisciplinar no cuidado com o paciente estão entre os investimentos realizados pela Beneficente.

A vice-presidente do grupo, Regina Oliveira, afirma que tudo é feito com amor e dedicação. “É um projeto que herdamos dos nossos pais, a Beneficente Portuguesa é a continuação dos nossos lares. Nós, da presidência e diretores, nos doamos com muito amor e a cada sucesso no tratamento de pacientes nos deixam mais realizados”, afirma.

Pronto atendimento de casos clínicos, com urgência e emergência 24 horas em ortopedia e traumatologia, se torna referência no estado (Ascom Beneficente)

Tradição

Mantendo sua vanguarda, a instituição mantém seus pilares de prática filantrópica vivos. Atualmente, são atendidos cerca de 52 planos de saúde, procedimentos particulares, sócios e o Sistema Único de Saúde (SUS), que compreende 60% da capacidade de atendimento do hospital. Além disso, a Beneficente Portuguesa é reconhecida e habilitada pelo Ministério da Saúde como Hospital Amigo da Criança, promovendo a saúde e segurança à mulher, apoio ao parto humanizado e ao aleitamento materno, garantindo espaço, liberdade e acolhimento às gestantes e aos seus bebês recém nascidos.

Para conhecer mais sobre os serviços e exames realizados nas unidades do Hospital Dom Luiz I e Hospital São João de Deus, clique aqui.



Serviço

Complexo Hospitalar da Beneficente Portuguesa

Urgência e Emergência

(91) 3215-4325

(91) 3215-4414

Unidade Hospital D. Luiz I

Av. Generalíssimo Deodoro, 868

Unidade Hospital São João de Deus

Rua Boaventura da Silva, 895

Contato: (91) 3215-4444

Redes Sociais: @beneficenteportuguesaoficial

Site: beneficenteportuguesa.com.br