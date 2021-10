Banco da Amazônia mantém tradição de homenagens no Círio

A tradicional chuva de pétalas promovida pelo Banco da Amazônia (Basa) marcará três momentos da comemoração do Círio 2021, nos dias 7, 9 e 10 de outubro, em Belém. Com mudanças em função da pandemia, as homenagens à Nossa Senhora de Nazaré foram reformuladas para garantir o cumprimento das medidas preventivas de distanciamento social, sem deixar de valorizar a manifestação tão importante para cultura paraense.

Uma missa realizada nesta quinta-feira, 7, no auditório Rio Amazonas, na sede do Banco, marcou a visita da imagem peregrina, que acontece todos os anos, e também o encerramento das peregrinações nas agências. A celebração foi realizada pelo Cônego Vladian Silva Alves, pároco da Paróquia Santíssima Trindade e diretor-geral da Faculdade Católica de Belém (Facbel). Na ocasião, houve a primeira homenagem com lançamento de pétalas de rosas.

O presidente Valdecir Tose destaca que o Banco da Amazônia possui uma relação muito próxima com o Círio e com o Pará. “É a nossa sede do banco e também o principal estado de aplicação do Banco. Então enxergamos nessa manifestação mais do que religiosa, um patrimônio histórico da humanidade. É um prazer enorme, nossos colaboradores se sentem muito agraciados com esta homenagem e esse trabalho que o Banco faz em relação ao Círio, desde 1994”, afirma o presidente do Basa.

O Círio de Nazaré fortalece o relacionamento da instituição financeira com a sociedade por meio de ações de voluntariado social e de engajamento com os colaboradores. “Nossas ações se pautam pelo apoio à cultura regional, às iniciativas sociais e aos negócios da região Amazônica, que se intensificam no período nazareno no estado do Pará. Nesta edição fizemos diversos ajustes para atender às orientações dos órgãos de saúde em decorrência da pandemia”, comenta o secretário Executivo Alcir Erse.

Homenagens à Nossa Senhora de Nazaré são realizadas desde 1994 pelo Basa (Divulgação)

Patrocínios

Pelo segundo ano, as procissões oficiais não serão realizadas para evitar aglomerações. Entretanto, o Banco da Amazônia é patrocinador oficial da decoração da berlinda, um momento de muita emoção para os fiéis, que será transmitido por live com participação da cantora Adriana Aride.

A gravação em estúdio do show do grupo vocal AMA, que tradicionalmente integra equipe de louvores marianos em anos anteriores, na frente da sede do Basa, também é patrocinada pelo Banco. A apresentação será transmitida via redes sociais e no telão em frente à instituição durante a programação da semana do Círio.

Eventos

Adicionalmente, haverá distribuição de camisas temáticas aos colaboradores do Banco da Amazônia e cartazes distribuídos aos clientes, além de máscaras de proteção durante os eventos, como explica o presidente do Basa.

“Começamos com uma peregrinação em todas as nossas unidades da Grande Belém, começando por Castanhal e terminando com uma missa no dia 7 com a presença da imagem peregrina participando. Este ano será diferente, as homenagens um pouco menos intensas, mas não do coração. Teremos um telão transmitindo imagens do Círio, músicas, fazer uma conexão direta com o link de uma live do grupo Ama. Durante o horário que geralmente a imagem passa, vamos continuar derramando a chuva de pétalas no sábado (9) à noite, 19h30, e no domingo (10) de manhã, às 9h30”, detalha Valdecir Tose.

Missa realizada no auditório Rio Amazonas, na sede do Banco, contou com a primeira homenagem com lançamento de pétalas de rosas (Divulgação)

Economia Criativa

Como forma de incentivar o empreendedorismo, entre os dias 6 e 8 de outubro, o Basa realiza a ‘Feirinha dos Artesãos da Amazônia’, das 10h às 17h. A iniciativa é uma das novidades nas ações de Círio deste ano.

“Aproveitamos para destinar o Espaço Cultural do Banco a esse público que precisa de condições para ofertar a sua arte durante o Círio. Então vai estar aberto aqui na Avenida Presidente Vargas, é só vir, participar. Decoramos o espaço para recebê-los e estimular as pessoas a comprar as lembranças do Círio, movimentando a economia e gerando renda”, afirma o presidente da instituição.

Serviço

Homenagens com chuva de pétalas - 09/10, às 19h30 e 10/10, às 9h30, na sede do Basa, localizada na avenida Presidente Vargas, 800.

Feirinha dos Artesãos da Amazônia - 06 a 08/10, das 10h às 17h, no Espaço Cultural do Basa, também na sede.