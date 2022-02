Helder Barbalho apresenta ao parlamento estadual trabalho realizado e as metas para 2022

O governador Helder Barbalho apresentou pessoalmente a mensagem do Governo do Pará para a gestão em 2022 na Sessão Solene de instalação da IV Sessão Legislativa da 19ª Legislatura do Poder Legislativo do Estado Paraense.

A Sessão foi aberta pelo presidente da Alepa, deputado Chicão (MDB), e a mesa oficial foi composta pelas autoridades convidadas: César Matar Jr, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público Estadual; Lourdes Lima, presidente do TCE; Mara Lúcia Barbalho, presidente do TCM; e pela deputada professora Nilse Pinheiro, primeira secretaria da Alepa.

Na Sessão, as deputadas Marinor Brito (PSOL), representante da oposição, e Cilene Couto (PSDB), líder do governo na Alepa, usaram da palavra.

A primeira reunião de 2022 foi acompanhada também por outros deputados estaduais, com a ausência somente do deputado Toni Cunha (PTB), que positivou para Covid-19, e ainda na presença dos titulares do primeiro e segundo escalão do Governo do Pará.

Em seu pronunciamento, o chefe do Executivo fez um balanço de seus três anos de administração, ressaltando o equilíbrio fiscal do Estado, o combate à pandemia à Covid-19 e os programas de distribuição de renda como o "Renda Pará", entre outros. Destacou também os investimentos em obras estruturantes, o crescimento do emprego no Pará e os esforços voltados para o combate da Covid-19, incluindo as estratégias de imunização da população, o esforço pela obtenção da vacina e os investimentos realizados na administração pública e junto aos servidores públicos.

Resultados

Helder Barbalho apresentou de forma detalhada os números obtidos e os índices conquistados pelo Estado nos três últimos anos. "Hoje somos o 3º melhor Estado no ranking nacional, no pilar solidez fiscal, e o 4º melhor estado no indicador de sucesso no planejamento orçamentário", afirmou.

Ele informou também que o Pará, pelo terceiro ano consecutivo, apresenta resultado primário acima da meta fiscal fixada na Lei de Diretrizes Orçamentárias. "Em 2021, a meta era de superávit primário de R$ 1,8 milhão e alcançamos o resultado de R$ 498 milhões de reais", destacou.

Helder ressaltou que em 2020, o Pará foi o primeiro estado no ranking nacional no indicador Taxa de Investimento, ou seja, o estado da Federação que mais investiu, alcançando o percentual de 9,25%. "Em 2021, nosso desempenho foi ainda melhor. Os investimentos realizados nas mais diversas políticas públicas superaram R$ 3 bilhões de reais, representando 12% da Receita Corrente Líquida. Hoje o Estado possui cerca de 1.000 obras em andamento em todos os 144 municípios", disse.

"Não tínhamos, desde 2003, obtido um resultado tão bom e atingido a marca de 76.000 novos postos nos primeiros 11 meses do ano, liderando na Região Norte e promovendo a retomada da economia".

Um dos resultados comemorados foi a marca de 76.000 novos postos de trabalho criados nos primeiros 11 meses do ano (Celso Lobo)

Segurança pública

O Pará registrou a queda no número de mortes de agentes públicos. "Há mais de um ano não há ocorrência de roubo a banco", ressaltou. E ainda comemorou a queda superior a 70% nos roubos a coletivos. Ele considerou que isto é resultado dos investimentos de mais de R$ 300 milhões de reais, apenas com o reajuste salarial, e investimentos em infraestrutura física e de inteligência, que chegaram a R$ 230 milhões.

Saúde

O chefe do Executivo destacou que o Pará é o Estado da Federação que mais adquiriu vacinas no Brasil e que tem uma das menores taxas de mortalidade por Coronavírus no cenário nacional, determinado pela implantação de Centros Especializados para Atendimento em Covid-19 na Região Metropolitana e nas demais regiões. "Esta iniciativa permitiu a retomada dos demais atendimentos em saúde, com cuidado e atenção a outras doenças e, inclusive, de cirurgias eletivas", frisou.

Texto: Carlos Boução