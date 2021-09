Hábitos de autocuidado trazem benefícios para a saúde mental

Com o excesso de informações, às vezes, as pessoas acabam dedicando horas com feeds de redes sociais, por exemplo. O efeito é mais estressante do que relaxante e um tempo precioso é desperdiçado sem trazer benefícios significativos. Ouvir sua música preferida, cozinhar, atividades manuais, fotografar, dançar são exemplos de hobbies que podem ser incluídos no dia a dia e tornar a rotina mais leve. Além das vantagens para o corpo físico, essas atividades podem oferecer ganhos para a saúde mental.

Luciano Cássio Pereira, administrador e acadêmico de Farmácia, acredita que os hobbies promovem prazer. “Quando praticamos algum hobby ou atividade nosso corpo libera uma substância chamada endorfina, um hormônio que provoca a sensação de prazer e bem-estar. Se dá prazer, faz bem e consegue desenvolver tanto o seu corpo quanto a sua mente”, destaca.

O profissional atua há 12 anos na Farmalíder, especialmente na seção de dermocosméticos, e percebe uma tendência que tem crescido no que se refere ao autocuidado, como rotinas voltadas para pele (skincare) e cabelo (cronograma capilar), que vão além da estética e são considerados mimos para a própria pessoa.

“O autocuidado faz com que a pessoa se sinta mais bela, eleva a autoestima, traz efeitos positivos. Por isso recomenda-se adotar o hábito do skincare pela manhã, ao acordar, ou à noite antes de dormir”, destaca Luciano.

Luciano Cássio Pereira destaca a importância em realizar atividades que sejam prazerosas para a saúde física e mental (Divulgação / Farmalíder)

Bem-estar

Estes cuidados estão presentes também na prática de atividades físicas como pilates, yoga, ciclismo e caminhadas ao ar livre, muito importantes para saúde mental. A Farmalíder possui um mix com medicamentos, nutracêuticos, suplementos e dermocosméticos que podem contribuir no bem-estar

"Para cada necessidade do cliente existe um produto que consegue atender. Mas, para isso, é preciso entender esse cliente, saber a sua necessidade, o que ele busca, o que não gosta, o que quer melhorar. Entender e solucionar esse problema. Quando você consegue auxiliar ou solucionar essa necessidade certamente ele sairá da farmácia mais feliz e assim você estará contribuindo para a saúde mental desse cliente, proporcionando assim melhor qualidade de vida”, frisa o administrador.

Entre as soluções estão também substâncias que podem melhorar a saúde mental, desde medicações alopáticas vendidas com receita, remédios fitoterápicos e óleos essenciais. Entretanto, qualquer escolha deve ser feita com responsabilidade, sobretudo por conta dos riscos com a automedicação.

"Os clientes devem procurar um profissional da área de saúde, médico, farmacêutico, biomédico. Cada profissional é capacitado para orientar de acordo com sua formação. Dentro da farmácia tem uma categoria de medicamentos que se chama MIP (Medicamentos Isentos de Prescrição), em que os clientes têm acesso direto com o produto na gôndola. Mas isso não impede que ele tire suas dúvidas e peça orientação ao farmacêutico”, salienta Luciano.

Nutracêuticos, suplementos e dermocosméticos estão na lista de produtos que podem ser adicionados a rotina de cuidados e atividades (Divulgação / Farmalíder)

Serviço

