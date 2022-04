Grupo Liberal lança projeto com criadores de conteúdo

No mundo digital todos podem ser influenciados e também influenciar. E é com base nessa tendência do mercado que o Grupo Liberal lança, nesse domingo, 20, um projeto inovador: o Liberal Creators. O objetivo é potencializar a carreira e audiência de criadores de conteúdo que já estão no mercado e dá voz à novas pessoas e, com isso, oferecer novas possibilidades de produtos comerciais nos veículos do Grupo: O Liberal, OLiberal.com, jornal Amazônia e Rádio Liberal FM.

De acordo com Rafael Silveira, gerente de produtos do Grupo Liberal, o mercado de influenciadores e criadores de conteúdo é muito fragmentado. Cada criador toma conta de si ou apenas os grandes, nacionais, que têm muito impacto, possuem agentes e empresas que fazem a gestão dos seus perfis, o que, muitas vezes, acaba tornando os processos e fluxos com as marcas e clientes menos efetiva do que poderia ser.

“Quando buscamos esses criadores com responsabilidade e curadoria relevante, a gente busca levar isso para o mercado, do mesmo jeito que os nossos produtos, com a garantia que vamos acompanhar as entregas, além de potencializar a audiência”, explica Rafael Silveira.

A carreira desse time de criadores de conteúdo será gerenciada pelo Grupo Liberal, tanto na área artística quanto na área comercial. “O Grupo vai cuidar desde a venda, passando por contratos, chegando até a entrega final para o cliente", reforça Jorge Bentes, gerente de Entretenimento e Branded Content do Grupo Liberal.

Segundo Jorge, o modelo de negócio também pode incluir a venda de espaços nas redes sociais dos agenciados e projetos especiais desenvolvidos para marcas. "Com o Liberal Creators o Grupo Liberal promove a profissionalização dos criadores de conteúdo da região. Agora, uma grande empresa pode contratar os criadores de conteúdo do Grupo e ter segurança e credibilidade na entrega da divulgação da sua empresa e do seu produto, além de atingir comunidades específicas desses influenciadores", destaca.

Crescimento

Além das novas possibilidades de formatos e produtos para o mercado publicitário, o projeto visa o crescimento dos criadores de conteúdo, que podem passar a ter visibilidade nacional por meio dos veículos de comunicação do Grupo Liberal.

“Acredito que fazer parte dos Creators é um grande marco na profissão dos influenciadores que estão começando e apostando nesse mercado e, também, para quem já tem a carreira mais consolidada, é uma oportunidade de trabalhar com grandes marcas e ser reconhecido nacionalmente”, Marcela Bitar, que cria conteúdo para as redes sociais desde 2018.

Entre o time de criadores que fazem parte do Creators estão: Gabriel Pinheiro (@realgabrielp), Aldo Rigoli (@aldorigoli), Marcela Bitar (@marcelabitar), Jorge Bentes (@eucanseidesergordo), Mônica Moura (dramonicamoura), Alessandra Lima (@eguadoape), Abner Luiz (Aabnerluiz) e Elisa Vaz (@elisavazjor). O projeto inclui, inicialmente, oito nichos diferentes de conteúdo, mas está aberto para novos creators.

Conheça o nosso time de Creators:

Gabriel tem público voltado para jornalismo e comportamento (Allê Peixoto)

Gabriel Pinheiro

Paraense de Belém, Gabriel Pinheiro é jornalista. Formado pela Faculdade Estácio do Pará, tem passagens pela TV Liberal e pela CNN Brasil. No Grupo Liberal, apresentou o Égua do Chef e foi repórter das transmissões virtuais do Rainhas e do Círio de Nazaré, em 2019.

Instagram e twitter: @realgabrielp

Aldo Rigoli produz conteúdo de representatividade LGBTQI+ (Sidney Oliveira)

Aldo Rigoli

Com uma experiência de mais de 5 anos em Gestão de Pessoas e Artes Cênicas, Rigoli desenvolve a construção de sua marca nas redes sociais tendo como pilar entreter, motivar e educar. As principais marcas do conteúdo de Aldo Rigoli são: relacionamento e os dilemas do mundo LGBTQI+. Sempre com uma linguagem singular e com muito humor, motivação e representatividade, Aldo Rigoli se destaca e influencia os seguidores no seu perfil do Instagram.

Instagram: @aldorigoli

Marcela abriu mão da carreira de advogada para se dedicar ao seu perfil nas redes sociais (Sidney Oliveira)

Marcela Bitar

Advogada por formação e criadora de conteúdo por paixão, Marcela sempre gostou de compartilhar dicas do seu dia a dia nas redes sociais, tendo como temas principais: moda, beleza e seu lifestyle. Há 3 anos criando conteúdo, ela enxerga o trabalho em suas redes como uma verdadeira profissão que influencia as pessoas para o bem.

Instagram: @marcelabitar

Jorge Bentes dá dicas e receitas para quem quer perder peso (Sidney Oliveira)

Jorge Bentes

O jornalista Jorge Bentes eliminou 80 quilos, sem cirurgia ou remédios, e transformou a sua luta contra a obesidade no “Cansei de Ser Gordo”, que espalha motivação, ensina receitas e dá dicas valiosas para mais de 300 mil seguidores no Youtube, Facebook e Instagram.

Instagram: @eucanseidesergordo

Youtube: Cansei de Ser Gordo

Facebook: Cansei de Ser Gordo

Mônica produz conteúdo para falar de forma natural sobre sexualidade (Sidney Oliveira)

Mônica Moura

Mônica Moura é fisioterapeuta pélvica e educadora sexual há 20 anos. Usa o seu conhecimento para criar conteúdo sobre um dos maiores tabus da nossa sociedade: o sexo. De forma natural e com muita propriedade, seus vídeos educam a família toda. A especialista acredita que falar sobre sexualidade é a forma mais eficaz de reduzir abusos, pedofilia, violência doméstica, sem falar na promoção de qualidade de vida da população humana.

Instagram: @dramonicamoura

Youtube: Dra. Mônica Moura

Alessandra começou a compartilhar dicas de sua reforma na internet e hoje tem mais de 15 mil seguidores que a acompanham (Sidney Oliveira)

Alessandra Lima

Alessandra Lima é professora de Química e começou a criar conteúdo para a internet com a ideia de socializar a rotina de um lar desde sua construção/reforma, passando por receitas e mesas postas para família, indo até a decoração de interiores e aplicação da Química em dicas de limpeza. No “Égua do Apê”, ela prioriza praticidade, organização e os laços familiares.

Instagram: @eguadoape

Abner promete conteúdos exclusivos para os amantes de esporte (Sidney Oliveira)

Abner Luiz

Abner Luiz é ex-atleta de futebol, publicitário, radialista, jornalista, pós-graduado em Marketing pela FGV e jornalista esportivo no Pará há mais de 20 anos. É colunista de O Liberal e Amazônia Jornal e apresentador dos programas “Liberal Notícia” e “Esporte Show” nas Rádios Liberal FM e AM. Abner já fez duas coberturas de Copa do Mundo e tem um público cativo que aguarda seus comentários e notícias sobre os times paraenses.

Instagram: @abnerluiz

Youtube: Fala Abner

Elisa é jornalista de economia e, por meio da intenert, descomplica o assunto para o público (Sidney Oliveira)

Elisa Vaz

Elisa Vaz é repórter de economia do Grupo Liberal, criadora e apresentadora do podcast “Botei no Bolso”, e produz conteúdo para as redes sociais, tentando levar a economia até os jovens de uma forma leve e simples. É formada em Jornalismo e tem pós-graduação em Comunicação e Marketing nas Mídias Digitais.

Instagram: @elisavazjor

