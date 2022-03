Grupo Liberal investe em transformação digital e oferece oportunidades de emprego

Os avanços tecnológicos trazem novas soluções para o mercado de trabalho e possibilitam a geração de novas carreiras profissionais, o que resulta em transformações nas grandes empresas. Com foco em inovação, o Grupo Liberal acompanha as tendências para o desenvolvimento de produtos e serviços em comunicação para o mercado e audiência.

A área Comercial do Grupo Liberal está imersa digitalmente e investe em estratégias de alta performance para atender todas as demandas dos clientes e seus novos modelos de negócios.

Já no Jornalismo, a empresa vem trabalhando para intensificar a regionalização e aumentar a abrangência dos conteúdos produzidos pelas equipes de reportagem, que estão disponíveis em várias plataformas digitais.

VEJA MAIS

Carreiras

Para atender as demandas dos novos modelos de negócios, o Grupo Liberal conta com um ambiente físico onde há startups, que têm a missão de desenvolver novos produtos e experiências para a audiência. Além disso, a empresa está com várias oportunidades de emprego abertas para a área de tecnologia e desenvolvimento de produto.

Confira, a seguir, as vagas abertas no Grupo Liberal:

- Desenvolvedor Front End

Requisitos: Experiência em design para web; conhecimento em linguagem HTML 5, CSS3 e JavaScript; domínio da plataforma Adobe e GitHub, conhecimento em Bootstrap e Less, nas bibliotecas AJAX e JQuery; disponibilidade para trabalhar em horário comercial.

- Desenvolvedor Full Stack - Senior e Pleno

Requisitos: Experiência no desenvolvimento de apps desktop e mobile; conhecimento de múltiplas linguagens de front-end. back e bibliotecas, assim como estruturas JavaScript; familiaridade com banco de dados, servidores web e design UI/UX.

- Designer UX

Requisitos: Ensino superior completo em Publicidade / Design ou similares, assim como experiência na função; conhecimento em Material Design, Flat Design para a prototipação, criação de wireframes; desejável conhecimento de ferramentas como Axure, Invision, Marvel, MidNode, OmniGraffle, Sketch, Fluid, LucidChart e outras; habilidade de design com sensibilidade para interação dos usuários; desejáveis conhecimentos de fundamentos de layouts responsivos (plataforma online e websites), web design, noções de HTML e CSS e ferramentas como Google Web Designer.

- Product Owner

Requisitos: Graduação em Marketing, Administração de Empresas, Publicidade & Propaganda, Ciência da Computação, Engenharia ou áreas afins; experiência na criação e gestão de Backlog e roadmap de produto digital; pensamento analítico e visão estratégica (ser capaz de conectar as atividades da equipe com seus impactos nos KRs estratégicos da empresa); alta capacidade de planejamento e organização; trabalhar de forma colaborativa dentro do time, entre equipes de outras áreas e o gestores das unidades; experiência com metodologias ágeis; curiosidade para entender o comportamento do cliente, suas necessidades e capacidade de traduzir a jornada do cliente; atenção aos detalhes e excelentes habilidades de escuta/fala; excelente capacidade de comunicação e negociação da evolução do produto com as áreas de negócio e stakeholders; inglês fluente para apresentações e liderança de reuniões com o negócio.

- Scrum Master

Requisitos: Ensino superior completo em Tecnologia da Informação ou cursos correlatos; experiência com gestão de pessoas, a fim de direcionar carreira, comportamento, crescimento pessoal dos desenvolvedores; experiência como Scrum/Agile Master; desejável certificação em Scrum; background técnico e/ou ter trabalhado em projetos relevantes utilizando metodologia ágil; ter sido desenvolvedor em algum momento da carreira; bom relacionamento interpessoal e facilidade em mediação de conflitos.

Os interessados devem enviar o currículo para o email: vagas@grupoliberal.com até o dia 17/04/2022.