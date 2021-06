Giovanna Antonelli lança coleção de joias que traz o simbolismo místico do ouro

O uso de joias sempre esteve ligado a algum propósito. Tinha relação com crenças, como a de uso de determinada joia como proteção, ou, ainda, com status social e para comunicar algo para a comunidade. E o uso desses adornos não só sobreviveu, como passou de geração para geração e está presente em diversas culturas.

Essa conexão do uso de joias com um simbolismo, com algo que a pessoa acredita e faz sentido para ela, está voltando com força no ramo das joalherias. Nesta quarta-feira, 30 de junho, a Rommanel lança a nova coleção assinada pela atriz Giovanna Antonelli, intitulada “Energia do Ouro”.

O ouro era considerado um material místico por tribos indígenas localizadas na região da Colômbia, há mais de quatro mil anos, muito por sua semelhança com o sol, e foi com este conceito que se deu o processo criativo das novas peças Rommanel.

“Começamos pelo alto astral de Giovanna, e passamos isso nas peças, a positividade, todo o significado de abundância, exuberância que o ouro tem. Então tem muita correntaria, muitas opções de brincos, argolas, que são joias que chamam atenção mas também cabem super bem com um look básico. E são peças com significados, que trazem energia do que é glamouroso, mas sem deixar de lado a questão da proteção”, explica o responsável pelo Marketing da Rommanel, Pedro Sadala.

A atriz Giovanna Antonelli participou ativamente do processo de criação das peças e da coleção como um todo. “A ideia é imprimir a personalidade da artista nas peças, então nesse processo colaborativo de criação, mergulhamos muito nas inspirações de Giovanna”, diz Sadala. As peças são folheadas a ouro 18K e a Rhodium, que refletem a energia do ouro e o brilho da atriz.

“Eu adoro colocar boas energias em tudo e o resultado dessa coleção foi só boas vibrações. Com designer super moderno, as peças resgatam a simbologia da abundância e o brilho do ouro, perfeita para mulheres potentes e com personalidade marcante”, disse a atriz em suas redes sociais sobre a nova coleção.

Brincos

Uma das linhas da nova coleção que é possível perceber esse conceito do ouro na peça, é na linha Brilho e Energia, peças que passam a firmeza solar com versatilidade e oferecendo muito estilo para quem usa.

Argolas e piercings são alguns dos destaques entre os brincos assinados por Giovanna Antonelli (Divulgação / Rommanel)

As linhas de argola possibilitam a utilização no primeiro e no segundo furo, compondo um visual urbano e descontraído. Falando de orelhismo, também foram lançadas opções de piercings de pressão, que são ótimos para fazer misturas e oferece um ar único e ousado. Há ainda um brinco Ponto de Luz, perfeito para mulheres discretas e que estão antenadas às tendências.

Anéis

Na linha moderna, foram criados anéis com acabamentos lisos mas detalhes únicos. Um deles é o anel Fio Duplo, com tubos entrelaçados, que está com edição limitada.

Anéis têm modelos com edição limitada (Divulgação / Rommanel)

Outra peça que possibilita misturas, é o Mix Anel Abaulado e o bracelete, joias lisas em formato arredondado, que dão um charme a mais tanto em looks mais trabalhados quanto em looks básicos.

Correntes

Esta coleção apresenta linha de correntaria de diferentes fechos, com diversos elos e possibilidades diversas de fazer sobreposições e brincar com tamanhos e texturas. Um dos destaques é a corrente com elos, que é a aposta certeira para levantar qualquer look e valoriza produções básicas.

Correntaria de diferentes fechos e formatos de elos estão entre os destaque da coleção (Divulgação / Rommanel)

Para compor uma corrente simples, a coleção ainda traz as Medalhas Estrela e Ponto de Luz, que trazem todo o simbolismo de esperança, renovação e equilíbrio. São joias que garantem looks leves, inspiradores e conectados com universo místico.

Quem tem uma ligação a mais com elementos religiosos, a cruz é uma forma delicada de passar essa mensagem, além da possibilidade de misturar as joias da coleção.



Para conhecer mais e adquirir as peças da coleção assinada por Giovana Antonelli, clique aqui.