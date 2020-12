Gestão integrada de resíduos sólidos promove engajamento e educação ambiental

A Alcoa opera sob os mais altos padrões e melhores práticas internacionais de segurança e meio ambiente, com sistemas de estabilidade certificados e verificados pelas autoridades públicas. Para a empresa, é fundamental gerenciar os resíduos e adotar práticas para o seu aproveitamento e reaproveitamento, bem como o descarte necessário. Essa prática fomenta a consciência ambiental dos colaboradores e garante a sustentabilidade do negócio.

A empresa mantém Programa de Gestão de Resíduos Sólidos que busca minimizar os riscos e custos associados ao processo de geração e destinação de resíduos com base em critérios sanitários, ambientais e econômicos, atendendo à legislação e às normas técnicas aplicáveis em todas as fases do gerenciamento de resíduos: geração, segregação, coleta, estocagem temporária, transporte e destinação final.

Alcoa

De acordo com o analista de Meio Ambiente da Companhia, Rodrigo Muniz, o primeiro passo para uma boa gestão dos resíduos é a separação, que ocorre no momento do descarte na fonte geradora, por isso, a Alcoa conta com pontos de coleta seletiva em todas as áreas.

“Cada área possui coletores apropriados de acordo com a geração. A segregação correta na fonte geradora garante que os resíduos recicláveis possam ser reaproveitados evitando sua destinação para o aterro sanitário”, informa Rodrigo.

Na Alcoa, a gestão dos resíduos sólidos é integrada. A empresa desenvolve campanhas de educação ambiental (Atitudes que Valem +) e estimula a competição saudável entre os colaboradores e áreas para promover a redução na geração de resíduos (Ranking de Resíduos). As ações são lideradas por um grupo de colaboradores em Pequeno Grupo Autônomo (PGA) de Resíduos Sólidos, formado por equipe multidisciplinar, com conhecimento e habilidade na tratativa de assuntos relacionados à gestão dos resíduos.

A taxa média de reciclagem e reaproveitamento de resíduos gerados desde o início das operações da Alcoa Juruti está em torno de 72%. Por meio da gestão de resíduos, a Alcoa, que faz parte do Pacto Global das Nações Unidas, atende ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12, sobre consumo e produção responsáveis.