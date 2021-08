Gastronomia e turismo geram oportunidades de emprego em Mosqueiro

Bruna Silva, moradora da Comunidade Quilombola do Sucurijuquara no Mosqueiro, como vários jovens paraenses, foi para Florianópolis em busca de uma oportunidade de emprego. Esteve empregada durante alguns meses mas "não deu certo, pois o custo de vida é bem mais elevado que no Pará". Na sua volta, encontrou de imediato emprego no Restô Jurubeba como auxiliar de cozinha e está feliz pois trabalha no melhor restaurante de Mosqueiro.

Layse Katarina, mosqueirense de 25 anos, formada em Administração de Empresas, procurava trabalho pra mostrar sua competência e encontrou no Restô Jurubeba esta oportunidade, sem precisar sair da Ilha.

Leite também nasceu em Mosqueiro, tem 25 anos, trabalhava em uma grande rede de restaurantes fora do Estado. Com a crise causada pela pandemia, perdeu o emprego e voltou pra Ilha. Em Mosqueiro, encontrou uma oportunidade de carteira assinada no Restô Jurubeba.

Profissionais passam por treinamentos e cursos para oferecer atendimento cinco estrelas ao público (Divulgação Jurubeba Restô)

O sociólogo Paulo Louchard, que exerce a função de gestor de planejamento do Grupo Jurubeba, afirma que Mosqueiro perde muitos jovens talentosos por falta de oportunidade, mesmo tendo um grande potencial turístico.

"Temos 22 praias. Uma variedade imensa de ambientes. Estamos a poucos quilômetros dos municípios da Região Metropolitana de Belém, que possui mais de 2 milhões de moradores e, mesmo assim, ao longo do anos, não tivemos uma política pública consistente para aproveitar este potencial ambiental transformando em oportunidades e empregos para a população local", pontua.

Governardor do Pará, Helder Barbalho, foi conhecer os empreendimentos do Grupo Jurubeba, em Mosqueiro (Divulgação Jurubeba Restô)

Hoje, alguns comerciantes locais, como a equipe do Restô Jurubeba, tendo clareza neste potencial, passaram a investir em melhorias, capacitando as equipes de colaboradores com treinamentos e contratando mais gente. "Hoje no Restô Jurubeba temos 31 pessoas na folha de pagamento", detalha a universitária Sofia, 22 anos, gestora de planejamento e finanças do Grupo.

"E vamos gerar mais oportunidades, fazendo mais contratações com a inauguração de nosso hotel", completa Sofia.

Nova realidade

O projeto Café com Música do Restô Jurubeba, por exemplo, criou seis novas oportunidades de emprego e renda. "O desafio dos gestores, e especialmente dos empresários, é observar as oportunidades e aproveitá-las transformando em produtos turísticos e gastronômicos", afirma Paulo Louchard.

Almir Cabral, gerente de atendimento do Restô Jurubeba, passou algum tempo em busca de uma oportunidade no Mercado. Em Mosqueiro, encontrou no Restô Jurubeba a oportunidade que buscava. "Trabalho na praia, faço o que gosto e hoje sustento minha família sem precisar sair da ilha e do lado de minhas filhas".

Café com Música Instrumental do Restô Jurubeba acontece todo Sábado e Domingo, das 7h às 11h30.(Divulgação Jurubeba Restô)

Com a pandemia do Covid e pela impossibilidade das viagens para outros estados, a opção da classe média foi Mosqueiro, afirma Paulo.

Há uma ano Mosqueiro vive um processo de revalorização de seu patrimônio. As casas de uso ocasional foram reformadas, as placas de "vende-se" sumiram e a classe média buscou novamente a tranquilidade da Ilha. "Quem percebeu este novo cenário, investiu, cresceu e gerou novos empregos", observa.

Em constante crescimento desde a inauguração, Jurubeba Restô já conta com 31 colaboradores (Divulgação Jurubeba Restô)

Uma variável importante neste processo é o quesito segurança. "Hoje Mosqueiro é o local mais tranquilo da Região Metropolitana, basta observar os números das ocorrências, fruto de uma ação conjunta entre as instituições de segurança, judiciário e de proteção", afirma Paulo.

O Grupo Jurubeba, nos seus restaurantes, procura gerar tranquilidade, momentos felizes, encantar pelo atendimento e produzir uma gastronomia acima da média para atender este novo público que procura Mosqueiro.

Serviço:

O Restô Jurubeba está localizado na Orla do Ariramba.

O Café com Música Instrumental do Restô Jurubeba acontece todo Sábado e Domingo, das 7h às 11h30.