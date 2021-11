Fundo do Mar é tema do Natal do Shopping Pátio Belém

Com a temática 'Natal com a Turma do Bob Esponja', o Shopping Pátio Belém deu início à programação natalina, com atividades realizadas na Praça Central, localizada no térreo do estabelecimento.

As crianças vão se divertir a valer na decoração repleta de personagens da Fenda do Bikine, com as bolas de sabão que surgem pelo ar e com as atrações especiais que acontecem de sexta a domingo, sempre a partir das 17h, tudo com o objetivo de ressaltar a magia do Natal. Além das atividades infantis, o Pátio Belém preparou campanhas com ofertas especiais para o período, conforme explica a coordenadora de Marketing do shopping, Raphaella Rocha.

A Fenda do Bikini, onde vivem os personagens do seriado Bob Esponja, foi ambientada na Praça Central (Divulgação / Shopping Pátio Belém)

“Neste ano não teremos um, mas 15 prêmios! Serão contemplados 15 clientes que levarão para casa uma Scooter Elétrica. Para participar basta apresentar R$ 400 em notas fiscais de compras = 1 cupom. E mais! Ao realizar suas trocas por cupons o cliente ganha um voucher que poderá ser trocado por um Panettone ou Chocotonne da Bauducco, no quiosque Empório do Panettone, no 3º piso, por apenas mais R$ 10”, destaca a profissional.”, destaca a profissional.

Black Friday

Este ano, a Black Friday, tão esperada data de descontos especiais no comércio, será no dia 26 de novembro, porém alguns lojistas já estão com as promoções a todo vapor. Segundo a coordenadora de Marketing, a previsão de um aumento de 20% nas vendas. “O Black Pátio Days já começou! Tem descontos nas lojas e horários especiais de funcionamento. De 22 a 28 de novembro, período da Black, os clientes ainda ganham cupons em dobro na promoção do sorteio de Natal, basta apresentar R$ 400 em notas fiscais de compras = 2 cupons”, comenta Raphaella.

Ofertas da Black Friday já estão disponíveis em vários lojistas (Divulgação / Shopping Pátio Belém)

Durante as ações de Natal e a Black Friday, o Pátio Belém continua seguindo todas as medidas de proteção contra a covid-19, como a obrigatoriedade do uso de máscara e disponibilização de álcool em gel, além de orientar os clientes a evitar aglomeração.

Programação Infantil:

Sexta a domingo: 16h às 18h

Decoração Natalina:

Segunda a sábado: 10h às 22h

Domingo: 12h às 22h

Black Friday:

22 a 28/11

Segunda a quinta: 10h às 22h

Sexta: 09h às 23h

Sábado: 09h às 22h

Domingo: 12h às 22h

Para saber mais sobre os serviços do Shopping Pátio Belém, acesse o site oficial do estabelecimento.