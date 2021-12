Tecnologia facilita a rotina diária em casa

Chegar em casa, no final do dia, para a maioria das pessoas é o mesmo que ter uma terceira jornada. Atividades domésticas e planejamento do dia seguinte exigem que os momentos de relaxamento fiquem relegados aos fins de semana.

Entretanto, mudar o foco para o descanso de qualidade pode facilitar a rotina e ainda tornar os dias úteis mais agradáveis. A tecnologia é uma aliada para promover conforto e comodidade.

Lava e Seca

Para vencer o cesto de roupas sujas, o Formosa Mix recomenda a Lava e Seca 11 Kg Samsung WD11M44733W. O eletrodoméstico limpa as roupas de forma profunda com vapor liberado pela parte inferior do tambor, removendo 99,9% das bactérias e alérgenos inativos. A máquina é potente e eficaz, deixando molho, pulsa e faz centrifugação em alta velocidade, sem necessidade de utilizar detergentes agressivos ou caros, e avisa ainda quando precisa ser limpa.

Ao toque de um botão, uma variedade de manchas é removida no molho em bolhas de sabão (Divulgação / Formosa Mix)

SmarTV

Assim sobra tempo para assistir a sua série favorita na Smartv. O modelo Smart TV 43” Full HD LED LG 43LM6370 60Hz reproduz imagens com mais precisão, melhor resolução e cores mais vivas.

A full HD torna duas vezes mais nítidas as imagens e ainda possui recursos de cor dinâmica e HDR ativo, tornando o conteúdo mais natural e vibrante.

O modelo possui moldura fina e acabamento elegante para harmonizar com o ambiente e melhorar a experiência de visualização (Divulgação / Formosa Mix)

Cervejeira

Para tornar a noite mais relaxante, há quem tome uma cerveja para refrescar do calor. A Cervejeira 82 Litros Consul Titanium Mais CZD12AT Vertical Titanium Frost Free é o equilíbrio entre a geladeira e o congelador. Com capacidade para 75 latas, ela possui cinco níveis de temperatura que chegam até -4°C.

Aparelho tem display de temperatura, vidro na porta e um design elegante (Divulgação / Formosa Mix)

Frigobar

Mas se o seu estilo é mais vintage, uma opção interessante é o Frigobar Retro 76 litros Brastemp Vermelho. Com os pés-palito, o frigobar traz o clássico logo “brastemp” e o puxador, ambos originais da marca dos anos 50.

Frigobar é excelente para garantir comodidade ao seu quarto e ainda dar uma valorizada na decoração (Divulgação / Formosa Mix)

Gostou? Veja mais ofertas no e-commerce do Formosa Mix e aproveite a comodidade sem sair de casa e ainda receber suas compras com frete grátis.