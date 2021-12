Fim de ano: escolha o destino perfeito para viajar

O fim de ano é um período para relaxar e renovar as energias seja em festas, em casa ou fora da cidade. Para quem deseja viajar, ainda dá tempo de escolher o destino e guardar na memória momentos inesquecíveis.

Com o objetivo de oferecer as melhores experiências aos clientes, a CAPO Viagens está com diversas ofertas para o Natal e Réveillon. De acordo com o sócio-diretor da CAPO Orsini Benchimol Xavier, na instituição, o cliente encontra atendimento personalizado 24 horas por dia e garante as melhores ofertas de passagens aéreas com milhas.

O sócio-diretor da CAPO Orsini Benchimol Xavier afirma que Rio de Janeiro, São Paulo e Fortaleza estão entre os destinos mais procurados para curtir o fim de ano (Divulgação/CAPO Viagens)

“Estamos com ofertas para diversos destinos para quem deseja curtir o Natal e a virada do ano. Temos passagens para o Rio de Janeiro, Natal, Manaus e Porto Alegre. Quem quiser adquirir, é só acessar o nosso site ou então entrar em contato com os nossos agentes de viagens”, explica.

Destinos mais procurados

Cenários paradisíacos têm conquistado cada vez mais pessoas que buscam relaxar. No fim de ano, segundo o sócio-diretor da CAPO, os destinos internacionais mais procurados são: Lisboa, Paris e Dubai. “Já os nacionais são: Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, Foz do Iguaçu, Recife, Manaus e Porto Seguro”, acrescenta Orsini Benchimol.

Equipe da CAPO Viagens garante as melhores ofertas para quem deseja viajar e aproveitar as festas de fim de ano (Divulgação/CAPO Viagens)

