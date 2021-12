Colégio Ideal celebra conquistas de melhores resultados em 2021

Com o objetivo de continuar cumprindo o planejamento escolar e ficar cada vez mais próximo dos alunos e familiares, o Colégio Ideal traça metas para 2022 e analisa quais foram os destaques deste ano.

Durante o ano letivo, a instituição alcançou os maiores e melhores resultados da região Norte nas Olimpíadas do Conhecimento, além de ter conseguido o 1º lugar geral no vestibular da Universidade Federal do Pará (UFPA) e Universidade do Estado do Pará (Uepa), conforme explica o diretor pedagógico, Cássio Feio Maciel, que trabalha há nove anos no Ideal.

Alunos e professores comemoram os bons resultados deste ano (Divulgação/Ideal)

“Com as turmas militares, conseguimos o 1° lugar do Pará no Ciaba (Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar), na Epcar (Escola Preparatória de Cadetes do Ar) e no Colégio Naval, além de ser o único colégio do Pará com dois alunos na fase final do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica). Tudo isso com as limitações impostas pela pandemia e, trabalhar a manutenção do foco e a dedicação dos nossos alunos durante o período, foi algo que precisou da participação e união de todos. Isso sem dúvidas merece destaque”, afirma.

Projetos para 2022

Para 2022, a instituição visa aprimorar o bom trabalho que já está sendo realizado e, desta maneira, ultrapassar os resultados obtidos neste ano.

“Nós sabemos o caminho, contamos com equipe técnica e professores muito competentes, temos alunos dedicados e participativos, que querem continuar nos enchendo de orgulho. Seguimos torcendo pela melhora das condições sanitárias, com cada vez mais pessoas vacinadas e pelo fim da pandemia. Desta forma, iremos retomar nossos grandes projetos e eventos como a festa do vestibular, festa junina, feira literária, Ideart, abertura dos jogos e as demais atividades”, explica o diretor.

Além de aperfeiçoar o trabalho, o Colégio Ideal passará por transformações com a chegada do novo ensino médio, que modifica a estrutura atual. “Estamos bastante preparados e ansiosos. É mais uma mudança que o Ideal vai tirar de letra, como todas as anteriores. Nossa busca é continuar nos adequando ao momento tecnológico e informacional, sem perder a essência e a cultura da instituição, pois educação é o que sabemos fazer de melhor”, enfatiza.

Para o diretor pedagógico, Cássio Maciel, o maior desafio é preparar os alunos para a vida (Divulgação/Ideal)

Meta alcançada

De acordo com o diretor pedagógico, conseguir a satisfação dos alunos e familiares foi a maior meta alcançada em 2021. “Chegar ao final do ano letivo e poder receber o carinho e o sentimento de fidelização, essa é a maior meta de cada educador. Como diz o professor Antônio Carlos: ajudá-los a passar no vestibular é fácil, nosso maior desafio é continuar preparando vocês para a vida”, comenta.

Expectativa

Para o profissional, a expectativa para 2022 é a melhor possível, pois no primeiro bimestre serão divulgados os resultados do vestibular da UFPA e Uepa, que sempre têm muitos aprovados do Ideal.

“Para o Colégio, 2022 já começou, por isso seguimos trabalhando e planejando para fazer mais um ano letivo incrível, com o nosso ambiente sempre acolhedor e a dedicação de todos. São os nossos alunos que fazem a alegria no dia a dia. Queremos reencontrar cada um deles e receber muito bem os novos alunos. Sem dúvidas, teremos mais um ano especial”, finaliza.

Em 2022, a instituição passará por mudanças com a chegada do novo ensino médio (Divulgação/Ideal)

Para saber mais sobre a proposta pedagógica do Colégio Ideal, acesse o site oficial.