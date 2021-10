Fibra tem oito cursos superiores voltados para a área da saúde

Com o crescimento da demanda para graduações na área da saúde, o Centro Universitário Fibra vem investindo para aprimorar a infraestrutura física e educacional dos cursos já disponíveis na instituição e, também, implementando outros, como Fisioterapia e Medicina Veterinária, que terão suas primeiras turmas em 2022.

Atualmente, estão disponíveis graduações na área da saúde em: Biomedicina; Enfermagem; Farmácia; Fisioterapia; Nutrição; Odontologia; Serviço Social e Medicina Veterinária. A pró-reitora acadêmica da Fibra, Irene Noronha Seabra, destaca o investimento do centro universitário em tecnologia. “Quando falamos de equipamentos modernos para auxiliar nossos alunos para o aprendizado prático e em sala de aula, é notório que a Fibra está à frente no mercado”, afirma.

Aulas práticas com laboratórios e atendimento à comunidade estão entre os grandes diferenciais dos cursos da área da saúde da Fibra (Arquivo pessoal)

“Contamos com uma infraestrutura de ponta com realizações de aulas que simulam Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e tomógrafos, por exemplo. Aliando a teoria e a prática com excelência. Estamos formando grandes profissionais com competência, responsabilidade, ética e empatia”, completa Irene.

Projetos acadêmicos

Os cursos também ofertam serviços ambulatoriais gratuitos para a comunidade, incentivando os universitários a colocarem em prática o que é aprendido em sala de aula. Um dos projetos da Fibra é o ambulatório, que realiza procedimentos como consultas de enfermagem, tratamento de feridas crônicas causadas pela diabetes, orientação para mães grávidas e o exame PCCU, conhecido como preventivo.

Ambulatório de Ensino e Saúde permite simulações no curso de Enfermagem (Divulgação Fibra)

Na Odontologia, por meio da clínica-escola, o atendimento de crianças com até 12 anos também é um dos grandes destaques da instituição. As ações de promoção a saúde bucal já alcançaram mais de 350 crianças, de forma totalmente gratuita, além de palestras e orientações à comunidade. O serviço também é ofertado para adultos e idosos.

Mais de 350 crianças já foram atendidas por alunos supervisionados por professores, na clínica-escola do Centro Universitário Fibra (Arquivo pessoal)

Para a pró-reitora do Centro Universitário, o contato dos alunos com o público, desde o início da vida acadêmica, por meio dos atendimentos à comunidade, fortalecem o aprendizado e os tornam profissionais seguros e preparados para o mercado de trabalho.

