Fibra oferece incentivos para alunos do curso de Direito, nota máxima do MEC

Com classificação nota cinco, nota máxima aplicada pelo Ministério da Educação (MEC), o curso de Direito do Centro Universitário Fibra vem crescendo desde a primeira turma formada, a qual iniciou em 2005.

O planejamento a longo prazo estabelecido pelos mantenedores da Instituição de Ensino Superior (IES) permitiu a concretização de ações que somente a Fibra possui, as quais beneficiam diretamente cada aluno. Como exemplo se tem a parceria estabelecida com a Saraiva Solução de Aprendizagem (SSA), em que, dentre outras atividades, a Fibra entrega um kit com cinco livros de autores renomados para cada aluno matriculado, a cada semestre, sem qualquer custo para os mesmos, a partir do 2º período. Além disso, todo o corpo discente e docente tem acesso à biblioteca digital, cujo acervo de livros e periódicos abrange milhares de livros de diversas editoras.

A instituição oferece aos seus alunos acesso ao Programa de Apoio à Iniciação Científica, com incentivo à investigação científica e desenvoltura acadêmica; portal de egressos, com espaço para manter contato com ex-alunos e ajudá-los em oportunidades de trabalho e qualificação; atendimento à comunidade que reforçam o aprendizado prático e compromisso com a responsabilidade social. Além disso, possui núcleo de estágio e núcleo de prática jurídica.

Todas as salas de aulas possuem equipamentos de som e projetores, e atualmente estão equipadas também com material de transmissão e gravação de aulas remotas, visando minimizar os efeitos da pandemia do novo coronavírus.

O curso de Graduação em Direito da Fibra forma profissionais com sólida formação geral, humanística, capacidade de análise, domínio de conceitos e da terminologia jurídica, aliada a uma postura reflexiva e visão crítica que fomenta a capacidade de trabalho em equipe, favoreça a aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica.

Fibra tem acordo de cooperação entre com a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, diz o coordenador do curso de Direito, José Messias Gomes de Melo (Acervo pessoal)

“Cabe lembrar que a Fibra possui convênio com todos os órgãos públicos do Estado do Pará, visando o acolhimento dos nossos estagiários, além de termos acordo de cooperação entre a instituição e a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa”, destaca o coordenador do curso de Direito do Centro Universitário Fibra, José Messias Gomes de Melo.

Tudo isso proporciona a formação profissional com sólidos conhecimentos teóricos, fortalecidos pela efetiva prática profissional, com postura reflexiva e visão crítica, conhecedor crítico do ordenamento jurídico vigente e da realidade social em que está inserido, apto a superar os desafios de renovadas condições de exercício profissional e de produção do conhecimento.

“Na Fibra, o futuro bacharel em Direito está preparado para entender e construir soluções diante da realidade dos conflitos sociais e seus desdobramentos, e não ficar preso a conceitos que o afastam do mundo e colocam em uma redoma legalista geradora de injustiça, em função de seu ensurdecimento social”, ressalta Gomes de Melo.

O aluno egresso da Fibra se torna um profissional com elevado nível de preparo intelectual e consciência social, principalmente amazônica, qualificado para o exercício técnico e profissional do Direito em todas as áreas.

“O objetivo do curso de Direito é formar profissionais com o olhar voltado para a realidade dos fenômenos jurídicos e suas múltiplas relações econômicas, políticas, sociais e culturais no contexto amazônico. A Fibra possui excelente organização em todo os níveis, e o curso de Direito, sem dúvida, desponta como um grande atrativo, graças ao seu competente corpo docente e o esforço hercúleo em formar profissionais com sólidos conhecimentos teóricos e práticos, prontos a atender e construir soluções ante a realidade dos conflitos sociais”, pontua o professor Rômulo Nunes, Mestre de Direito Penal, do Centro Universitário Fibra. Ele é desembargador e ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará..

Estudantes de Direito da Fibra aliam teoria e prática durante a sua formação acadêmica, destaca o desembargador professor de Direito Penal, Rômulo Nunes (Acervo pessoal)

Jornada acadêmica nota 10

O advogado Albeniz Neto, 39 anos, se graduou em 2015. A Fibra foi uma grande facilitadora na sua jornada ao proporcionar todos os instrumentos que ele precisava enquanto aluno e outros que nem imaginava, fruto da experiência dos profissionais em guiar o aluno em sua melhor formação. A instituição oferece jornadas de estudos extras, simulados aos finais de semana, conteúdo complementar, entre outras coisas.

“Cheguei na Fibra próximo dos 30 anos e um desafio de vida. Era o momento de mudar de carreira e finalmente realizar minha vocação para a área jurídica. Sabia que não seria fácil, inclusive por ter uma jornada tripla (estágio, trabalho, estudo) e ainda uma filha pra criar, mas estava determinado a enfrentar o desafio. Com as ferramentas e a estrutura que havia à minha disposição eu sabia que só dependia de mim para alcançar os resultados necessários. E assim foram os cinco anos de curso, aproveitando cada oportunidade que surgia. Conforme o final da graduação se aproximava e a temida combinação de prova da OAB e TCC foi superada com tranquilidade, sendo aprovado ainda no 9º semestre (adiantamento possível previsto no edital do exame) e a nota 10 no final”, relata o ex-aluno Fibra.

Há seis anos longe das salas de aula, Albaniz tem a certeza de que sempre terá vínculos com a Fibra. “Quando terminou a graduação eu sabia que não seria um adeus, pois além de tudo fiz bons colegas por lá. É difícil se desvincular totalmente e, hoje, atuo muitas vezes em parcerias com pessoas que antes eram meus professores. Sou grato por tudo o que passei lá dentro”, diz o advogado.

