Fevereiro é o mês do desconto na Estácio

Na Estácio, o mês de fevereiro traz excelentes oportunidades para quem deseja ingressar na graduação em uma das quatro modalidades de ensino superior disponíveis na instituição. Seja no Ensino Presencial, Semipresencial, Flex ou no Ensino Digital, com o Megavestibular da Estácio, os candidatos inscritos para avaliação no dia 10 de fevereiro garantirão até 60% de bolsa durante toda a graduação. Na Estácio, as inscrições podem ser realizadas de forma gratuita pelo telefone (91) 98118-7811, pelo link https://abre.ai/liberal1002 ou diretamente na sala de matrícula.

E as novidades não param por aí. Durante todo o mês de fevereiro a nota do Enem vale descontos na Estácio! O candidato que possuir pontuação acima de 300, obtida em um dos exames realizados entre os anos de 2015 e 2020, poderá ingressar no ensino superior sem prestar o vestibular e ainda garantir até 60% de desconto em todo o curso. Para saber o valor da bolsa concedida para cada pontuação, basta conferir calculadora de descontos em https://portal.estacio.br/calculadora-enem/. Quanto maior a nota no Enem, maior o desconto, que pode checar a 100% de bolsa no primeiro semestre.

Quem já possui uma graduação e quer ampliar os estudos também pode aproveitar as ofertas para a segunda graduação em fevereiro. Confira as Unidades, cursos e regulamentos das campanhas em https://portal.estacio.br/estude-na-estacio/regulamentos-informacoes-legais/. Todas as ações são válidas para matriculados no 1º semestre de 2021 e não são cumulativas entre si nem com quaisquer outros descontos.

A Estácio é uma das maiores e mais respeitadas instituições do setor educacional brasileiro. Reconhecida pela qualidade acadêmica e compromisso com a ascensão social e a empregabilidade dos universitários que, formados, possuirão um diploma reconhecido em todo País. Os estudantes contam com um modelo de ensino nacionalizado e dispõem de diversos recursos acadêmicos. Antigos e novos estudantes contam ainda com o seguro educacional, que protege os alunos que tenham perdido o emprego. Totalmente sem custos, o benefício garante um crédito de até seis vezes o valor da mensalidade. Conheça o regulamento em https://portal.estacio.br/seguroeducacional.

No Pará, além de diversos Polos de Ensino Digital, presentes em diversas cidades, a Estácio possui na região metropolitana de Belém três unidades: Doca e Nazaré, em Belém, e Shopping Metrópole, em Ananindeua.

O atendimento presencial nos campi ocorre de acordo com as normas de segurança sanitária vigentes e o uso da máscara é obrigatório.

Mais informações: (91) 98118-7811, link https://abre.ai/liberal1002 ou diretamente na sala de matrícula.

Conheça também nosso Instagram:

@estaciobelem (Unidade Nazaré)

@estaciofap (Unidade Doca)

@estacioananindeua (Unidade Ananindeua)

ESTÁCIO NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

Estácio Ananindeua

Endereço: Shopping Metrópole, Rod. Mário Covas - Coqueiro, Ananindeua

Diretora: Luana Braga

Estácio Doca

Endereço: Rua Municipalidade, 839, Reduto, Belém

Diretora: Elaine Grecchi Gonçalves



Estácio Nazaré

Endereço: Av. Governador José Malcher, 1148, Nazaré, Belém

Diretor: Kahlil Vianna