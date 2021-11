Festival Sabores de Curuçá une experiência gastronômica e qualificação profissional na região

Caldo de ostras no tucupi, peixe à delícia com arroz paraense e salada de camarão com castanha-do-pará são algumas das iguarias que poderão ser experimentadas no Festival Gastronômico Sabores de Curuçá, que ocorre nesse fim de semana, 20 e 21, em três locais – Orla do município, Sítio Mearim e Vila do Coqueiro.

O Festival, que surgiu em uma conversa entre amigos, dentre eles o chef Leo Modesto e o empreendedor Ramon Pinheiro, “filhos” de Curuçá, tem como objetivo a valorização da culinária regional e gerar bons negócios aos empreendedores do segmento de alimentação.

Ramon Pinheiro, um dos idealizadores do Festival em Curuça, destaca que o evento é uma forma de valorizar a gastronomia regional e conectar empreendedores para troca de experiências (Arquivo pessoal)

Participam do evento vários empreendedores dos segmentos de bares, restaurantes e hotelaria. Todos eles receberam consultorias em higiene e manipulação de alimentos e participaram de oficinas de empratamento e elaboração de cardápios e em técnicas de vendas, oferecidas pelo Sebrae no Pará, que realiza o festival junto com a prefeitura municipal e Maniua Cozinha.

Também faz parte da programação a Cozinha Show, quando quatro chefs irão preparar receitas, em verdadeiras aulas práticas, que poderão ser acompanhadas por empreendedores e público em geral. As receitas que serão preparadas nesse espaço são: Peixe com chicória (chef Dani Serrão), Pirão de coco com peixe Mosqueiro (chef Lenine), Fofoca de marisco com tucupi defumado (Léo Modesto) e Caldeirada Tailandesa (Thyago Guarany).

“Viajando por vários estados e até para fora do país, tive a oportunidade de presenciar muitos festivais. Agora, fico muito feliz de, enfim, ter um aqui na minha cidade. É uma oportunidade de valorização da nossa terra, da nossa culinária, além da troca de experiências”, diz Ramon.

O empreendedorismo na vida de Ramon vem de berço. A mãe já teve uma lanchonete, e ele sempre circulou por ambientes que uniam o gerenciamento do negócio com gastronomia. Atualmente, Pinheiro tem o seu primeiro empreendimento: uma hamburgueria.

“A Burger Play vai fazer dois anos. Não é fácil. É sempre uma busca por inovação, qualidade, e, aqui, a gente trabalha com tudo artesanal: dos pães aos molhos. Me inspirei nos quadrinhos da Marvel, mas também tem um toque paraense”, explica o empreendedor, que está preparando um hambúrguer de camarão com maionese de açaí.

“Curuçá tem um excelente potencial para o turismo, e a gastronomia de raiz vem sendo muito incentivada pela Prefeitura Municipal de Curuçá e pelo chef de cozinha Leonardo Modesto, que possui empreendimento rural e é filho da terra. Então, o Sebrae aposta nesse potencial, qualificando os empreendedores para a geração de negócios, para que utilizem ingredientes regionais e valorizem, ainda mais, a culinária local”, afirma a gerente do Sebrae na região Guamá, Gisele Freitas.

Gisele Freitas, gerente do Sebrae na região Guamá, pontua que negócios que valorizam ingredientes regionais têm alto potencial no segmento alimentício (Arquivo pessoal)

A Cozinha Show ocorrerá na Orla do município, no primeiro dia do evento, a partir das 21h. Quem não puder comparecer, pode acompanhar pela internet (@sebraepa/ facebook da prefeitura municipal de Curuçá e @leonardomdesto).

No festival também haverá shows com artistas e apresentação de grupos de carimbó locais.

Caldo de ostras no tucupi poderá ser degustado no Festival Gastronômico Sabores de Curuça (Divulgação)

Turismo e gastronomia

No dia 21, a programação do Festival vai unir gastronomia e turismo, com atividades em formato de tour, que irá percorrer algumas comunidades de Curuçá. O início será às 9h, no Sítio Mearim, um empreendimento familiar, onde o chef Léo Modesto irá preparar uma receita. Ele segue para a Vila do Coqueiro, às margens do Rio Curuçá, onde moram agricultores e pescadores e há restaurantes e uma produção de ostras. Na orla da Vila, o público poderá experimentar comidas típicas na Barraca Ostra da Amazônia, no Ponto do Avuado e na Peixaria do Tubarão. No local, também haverá programação cultural, com música e dança regionais.

