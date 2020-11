FC Barcelona adiciona 1xBet como novo parceiro global

Online betting company 1XBET, new Global Partner of FC Barcelona

O FC Barcelona e a 1xBet assinaram um novo acordo de patrocínio através do qual a empresa de apostas online se tornará um novo Parceiro Global do Clube pelas próximas cinco temporadas, até 30 de junho de 2024.

O acordo, que entrou em vigor no dia 1º de julho, faz parte da estratégia de expansão global do clube, e também está relacionado à sua missão de buscar os melhores parceiros possíveis em diferentes categorias para ajudá-lo a manter sua posição de liderança não apenas no campo de jogo, mas também em termos de patrocínio e marketing esportivo.

Como resultado deste acordo, o FC Barcelona e a 1xBet estarão trabalhando juntos em ativações diferentes de uma ampla gama de ativos, incluindo acesso aos jogadores para criar material promocional e campanhas de marketing.

A 1xBet é uma empresa líder internacionalmente em jogos e tecnologia, com mais de 12 anos de experiência na área, e com escritórios na Europa, na Ásia e na América Latina. A empresa tem acordos de patrocínio com grandes detentores de direitos, incluindo a Serie A italiana, o Tottenham Hotspur e LaLiga Media Partner, entre outros.

Declaração de Josep Pont, membro do conselho do FC Barcelona e chefe da Área Comercial do clube

“Nós estamos convencidos de que este acordo com a 1xBet nos ajudará a continuar crescendo dentro e fora do campo. Este acordo consolida nossa estratégia de expansão global e temos certeza de que ajudará a nos conectar com novos fãs de esportes em todo o mundo”.

Declaração de Alex Sommers, porta-voz da 1xBet

“Nós estamos muitos satisfeitos por chegar a um acordo com um dos melhores clubes do mundo. Estamos certos de que a 1xBet tem algo a oferecer a todos os torcedores do FC Barcelona. Esperamos que a cooperação de duas marcas de primeira linha seja lucrativa para ambas as partes. O slogan do Barcelona é ‘Mais do que um clube’ e esperamos que, nos próximos 5 anos, os torcedores percebam que a 1xBet é mais do que uma casa de apostasy.”

Sobre a 1xBet

A 1xBet possui o maior número de mercados em pré-jogo e odds ao vivo, ao mesmo tempo em que oferece um portfólio vibrante de slots online, cassino ao vivo e jogos de mesa, oferecendo aos jogadores a mais ampla variedade de entretenimento. Um negócio focado no digital, a 1xBet aceita mais de 250 soluções de pagamento de todo o mundo e oferece atendimento ao cliente 24 horas por dia em 30 idiomas.