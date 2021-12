56º Encontro Ruralista debate avanço do agronegócio no Pará

Com o objetivo de propor medidas e soluções em benefício do produtor rural e consequentemente do crescimento econômico do estado por meio do setor agrário, o Sistema Faepa/Senar/Sindicatos realizou, nos dias 7 e 8, o 56° Encontro Ruralista Faepa & Senar: Promovendo o Agro Paraense. O evento acontece duas vezes ao ano, em paralelo à Assembleia Geral Ordinária do Conselho de Representantes da Faepa. Nesta edição, o encontro reuniu lideranças sindicais na sede do Palácio da Agricultura, em Belém.

Um dos pontos altos do evento foi quando o governador do Pará, Helder Barbalho, acompanhado da primeira-dama, Daniela Barbalho, teve acesso a proposta das entidades empresariais, o PróPará, junto com representantes do Conselho de Desenvolvimento do Estado (CDE), Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça do Estado do Pará e Fórum de Instituições de Educação Superior e de Pesquisa do Pará, para apresentar as parcerias públicas, objetivando integrar e aprimorar ações estratégicas para a retomada do crescimento econômico pós-pandemia, e, sobretudo alavancar o desenvolvimento do estado. Na oportunidade também foi apresentado o Boletim Agropecuário do Pará 2021.

Diretoria da Faepa e autoridades dialogam em Encontro Ruralista (André Oliveira/ O Liberal)

“Através das parcerias, o Governo tem conseguido um ambiente harmonioso com o setor produtivo que é muito importante para o êxito econômico e social do Estado. É uma satisfação participar do Encontro Ruralista. Uma oportunidade para festejar que as nossas ações conjuntas permitam o desenvolvimento do setor produtivo. Temos dialogado de forma permanente para ouvir cada região, considerando as peculiaridades de cada realidade. O governo tem um compromisso com essa causa. Temos por vocação e orgulho sermos um estado que produz”, destacou o governador Helder Barbalho.

“É uma satisfação poder participar de mais esse Encontro Ruralista e celebrar o trabalho dos sindicatos. O dia a dia tem nos permitido ajudar na construção da força do agro no estado. Nós temos trabalhado para ouvir cada região do Pará e temos orgulho de ser um estado que produz", comemora o governador.

Para o vice-presidente da Faepa, Vilson João Schuber, o evento é importante para reconhecer o valor do agronegócio paraense. “O encontro tem pautas do interesse de todos os sindicatos e de todos os produtores rurais. É uma alegria muito grande participar do 56º Encontro Ruralista e continuar contribuindo com o agro no Estado do Pará”, destaca Schuber.

Agronegócio é pauta de debate para pensar caminhos de desenvolvimento em diferentes regiões do Pará (André Oliveira/ O Liberal)

Durante o evento, o governador do Estado, Helder Barbalho, recebeu o protocolo de intenções, que tem por objeto a integração de esforços entre Governo do Estado, Sedap, Senar e Conafer para execução do Programa Mais Pecuária do Brasil, no estado do Pará, como forma de aprimoramento das ações que proporcionem o melhoramento genético do rebanho leiteiro e de corte do estado.

Para o secretário Extraordinário de Produção do Estado, Giovanni Queiroz, o agronegócio paraense tem avançado cada vez mais. “Fazemos um desenvolvimento sustentável e que resgata milhares de famílias que estão isoladas na agricultura. Damos produtividade e inovação tecnológica. Eu estou muito feliz com tudo isso”, afirma.

Segundo dia do encontro foi prestigiado por autoridades

A abertura do segundo dia do 56° Encontro Ruralista contou com a palestra do consultor de logística, Luiz Fayet, sobre o tema “Logística: A Nova Rota da Seda – Inserção e Benefícios para o Pará". Fayet explicou que o agronegócio brasileiro alavanca para o desenvolvimento com muitas oportunidades, mas também diversos desafios no que se refere ao escoamento da produção considerando os portos, rodovias, ferrovias e hidrovias.

“Na minha visão, o agronegócio é um setor com mercado crescente e preços favoráveis a longo prazo. Conteúdo nacional com cerca de 90%, mas é vítima de uma oferta portuária reprimida, com elevados custos logísticos internos”, avaliou.

Um dos portos com grande importância, e por isso, há uma grande necessidade de investimentos, citada por Fayat, é o Porto de Miritituba, localizado em Itaituba. Para ele, é necessário um plano de rotas na BR 163/Terminais, plano das rotas ferroviárias, investimentos nas áreas de estacionamento, serviço, administração pública e de apoio.

Com base na explanação do consultor logístico, o presidente da Faepa, Carlos Xavier, decidiu junto aos presidentes de sindicatos e produtores rurais presentes que fará moções para formalizar o pedido de ações para melhorar a estrutura de Miritituba.

A questão climática no estado, que é propícia à produção, foi reiterada por José Raimundo de Souza, coordenador do Instituto Nacional de Meteorologia do Pará, que esclareceu mais sobre o tema. Outro assunto destacado foi a vacinação no combate à febre aftosa, pontuados por Rosirayna Remor, diretora técnica do Fundepec, e pelo diretor da Adepará, Jamir Júnior. Bruno Kono, presidente do Instituto de Terras do Pará (Iterpa), abordou o serviço de regularização fundiária no Pará.

Também estiveram presentes a deputada estadual Nilse Pinheiro e o chefe-geral da Embrapa Amazônia Oriental, Walkymário de Paulo Lemos. Ambos mencionaram apoio irrestrito ao setor produtivo para os participantes do 56° Encontro Ruralista.

Cursos técnicos

O superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Walter Cardoso, seguiu com a programação através da apresentação dos serviços dos cursos técnicos do Senar por meio da Rede E Tec e outras ofertas de cursos, além das prestações de serviços para o fomento do cacau no Estado. “Todas essas ações têm que ter a participação efetiva dos nossos sindicatos. Estamos à disposição para chegar até o produtor rural e proporcionar capacitações para o desenvolvimento do setor. Em 2022 teremos uma novidade, o curso técnico de Zootecnia”, informou.

Faepa e SPRP assinam proposta

O presidente da Faepa, Carlos Xavier, e a presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Paragominas, Maxiely Scaramussa, assinaram e firmaram uma proposta com o objetivo de envolver os sindicatos e a Federação com ações para valorizar as florestas considerando o crédito de carbono para beneficiar também o produtor rural. A iniciativa gera renda por meio da preservação ambiental, além de ter certificação internacional e a consequente defesa da propriedade privada, com vias de destinar parte do dinheiro a projetos sociais sem custos para o produtor.

Durante o 56º Encontro Ruralista, houve ainda apresentação do GT Dominialidade de Terras do Marajó, ministrada pelo consultor da Faepa, Mário Solano.

