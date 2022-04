Expectativa para a 2ª FENCOOP é gerar mais de R$ 2 milhões em negócios para cooperativas

Produtos da agricultura familiar, artesanato regional, energia solar e condições vantajosas de crédito são algumas das atrações da 2ª Feira de Negócios do Cooperativismo Paraense (FENCOOP).

Cooperativas de todo o estado estarão em Belém para apresentar seus produtos e serviços e o modelo cooperativista como ferramenta de desenvolvimento socioeconômico. Com o tema “Cooperativismo Fortalecendo Negócios”, a programação ocorre entre os dias 26 e 28 de abril, na Estação das Docas.

A feira tem como principal objetivo promover o reconhecimento do cooperativismo pela sociedade paraense e evidenciar a influência positiva que ele possui sobre a economia estadual. O evento é uma realização do Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado do Pará (Sistema OCB/PA) e conta com a coordenação do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do Pará (SESCOOP/PA).

A expectativa para a 2° FENCOOP é gerar mais de R$ 2 milhões de negócios e receber um público de aproximadamente 10 mil pessoas ao longo dos três dias, garantindo uma maior visibilidade ao segmento.

“Com a realização da feira, podemos mostrar que o cooperativismo está em um momento de retomada, após dois anos de pandemia, e que, mesmo durante esse período muito difícil para a economia mundial, o cooperativismo continuou crescendo. Esse crescimento não se resume apenas ao número de cooperados, mas também na geração de negócios, por meio da intercooperação, da comercialização de produtos e da prestação de serviços”, afirma Júnior Serra, Superintendente do Sistema OCB/PA.

Durante a feira, estarão presentes cooperativas de todos os ramos de atividades econômicas distintas presentes no Pará, como as cooperativas que trabalham com turismo ecológico, energia renovável, coleta seletiva, compras coletivas, mineração, educação, transporte, saúde, crédito, agricultura familiar.

Dessa forma, a Feira de Negócios do Cooperativismo cumpre a missão de apresentar todos os negócios desenvolvidos pelo cooperativismo paraense, além de promover um ambiente favorável para a geração de negócios e construção de parcerias estratégicas, que irão apoiar no desenvolvimento do cooperativismo do estado.

Na primeira edição da feira, que ocorreu em 2019, o evento contou com 30 estandes. Em sua segunda edição, esse número subirá para até 51, ampliando o espaço para a exposição dos produtos e serviços dos 73 participantes, sendo 70 cooperativas, OCB/PA, Governo e Sebrae/PA.

A programação da 2ª FENCOOP trará ainda Rodadas de Negócios, lançamento do Panorama do Cooperativismo, apresentações culturais, palestras e talk shows com temas estratégicos para o desenvolvimento das cooperativas. As palestras e talk shows visam o progresso da gestão e governança das cooperativas para a expansão do setor comercial no Pará. Os quadros de interação com o público contarão com a participação de compradores públicos, além de apresentações com o objetivo de auxiliar as cooperativas no posicionamento de mercado e nas vendas online.

“A FENCOOP é um momento muito singular para o cooperativismo paraense. Com ela, as cooperativas conseguem expor os seus produtos, apresentar os seus serviços e realizar negócios entre si, ou seja, promover a intercooperação. Na FENCOOP é possível também mostrar para a sociedade paraense a força que o cooperativismo tem, o quanto ele gera de empregos e de negócios, além do seu potencial de desenvolvimento. Dessa forma, o evento só tem a agregar, tanto para o cooperativismo quanto para toda a sociedade paraense”, expõe Ernandes Raiol, presidente do Sistema OCB/PA.