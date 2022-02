Exames moleculares realizam o diagnóstico preciso de doenças

Os exames moleculares têm alcançado cada vez mais espaço na medicina, pois auxiliam no diagnóstico de diversas doenças de natureza genética, como câncer, infecções e problemas cardiovasculares.

Devido ao alto grau de sensibilidade e especificidade, esse tipo de exame é conhecido por seu diagnóstico preciso, podendo ser realizado a partir da coleta de sangue, conforme explica a biomédica Camila Brito.

A biomédica Camila Brito pontua que os testes moleculares possuem um grau elevado de especificidade (Arquivo pessoal)

“Além da coleta de sangue, eles também podem ser feitos a partir de várias espécies de materiais de fácil obtenção”, afirma a profissional, que também é coordenadora do núcleo técnico do Laboratório Beneficente de Belém (LBB).

A biomédica destaca que todo exame genético é um teste molecular, porém nem toda análise de biologia molecular tem como finalidade um teste genético.

“Isso fica claro quando observamos a expansão do diagnóstico de doenças infectocontagiosas através do diagnóstico molecular, como o que ocorreu na pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2), com o padrão ouro do RT-PCR sendo direcionado não para fins genéticos e sim, para diagnóstico infeccioso”, ressalta.

Exames diferenciados

Para tratar a saúde de forma assertiva, preventiva e diferenciada, o LBB investe na tecnologia de ponta e no aprimoramento do seu corpo técnico. A instituição oferece diversos serviços, entre eles, medicina preventiva, exames moleculares e de intolerância alimentar.

De acordo com Camila Brito, o teste de intolerância alimentar pode ser genético ou de estímulo oral e, em ambos os casos, serve para diagnosticar intolerâncias alimentares de diversas naturezas.

“O teste de estímulo oral sempre terá um resultado que precisa ser avaliado em paralelo a outros exames laboratoriais e também pode ser usado mediante à correlação clínica do paciente. Já o teste genético, devido ao seu alto grau de sensibilidade e especificidade, fornece um resultado muito mais definitivo, onde se permite concluir o diagnóstico de maneira muito mais rápida e segura”, acrescenta a biomédica.

Geralmente, esse tipo de exame é solicitado por um médico endocrinologista ou alergista, mas também pode ser requerido por meio da clínica médica, de acordo com a necessidade do paciente.

“Esses exames costumam ter um prazo de entrega um pouco maior que os exames laboratoriais mais comuns, devido à própria natureza dos testes moleculares (maior complexidade e menor demanda). Porém, em média, costumam sair entre cinco a dez dias úteis”, comenta Camila Brito.

Para saber mais sobre os serviços do Laboratório Beneficente de Belém (LBB), clique aqui.