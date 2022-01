Exames laboratoriais com coleta domiciliar oferecem segurança e comodidade

Como forma de oferecer cada vez mais conforto e segurança com os serviços, as instituições laboratoriais buscam formas de atender as necessidades dos pacientes. Desta maneira, surgiu o exame laboratorial com coleta domiciliar, para quem quer ter comodidade ou precisa receber atendimento em casa.

O Hospital Adventista de Belém (HAB) oferece este serviço, com o objetivo de atender pacientes que têm dificuldade de acesso ao serviço presencial. Segundo o responsável técnico do laboratório do HAB, Claudir Benayon, essa modalidade funciona por meio de agendamento via Whatsapp ou telefone.

“No dia agendado, uma equipe do laboratório vai até o endereço do paciente fazer a coleta do material para a realização dos exames. Fazemos os mesmos exames do serviço presencial, menos os relacionados à curva de glicemia, pois seria preciso que o técnico ficasse algumas horas no local. Também realizamos os testes de covid-19 e influenza.Os resultados dos exames ficam disponíveis no site do Hospital”, explica.

Para o responsável técnico do laboratório do HAB, Claudir Benayon, a coleta domiciliar possibilita atendimento seguro e confortável (Arquivo pessoal)

Dificuldade de locomoção

A ideia de realizar o serviço em domicílio surgiu devido à necessidade de atender clientes do plano Garantia de Saúde, que precisavam de exames laboratoriais, mas tinham dificuldade de mobilidade.

“Posteriormente, o serviço foi expandindo para os demais clientes que necessitavam da realização de exames, mas também encontravam dificuldade de locomoção até essa rede de serviços”, destaca Claudir Benayon.

Para o responsável técnico do laboratório, o serviço proporciona mais conforto e segurança para o paciente. “Evita a locomoção até o Hospital e tem mais segurança em relação à confiabilidade do resultado de determinados exames, que precisam do repouso do paciente”, afirma.

Rede Adventista de Saúde

O HAB faz parte da Rede Adventista de Saúde e oferece diversos serviços, entre eles: pronto atendimento e diagnóstico por imagem.

Segundo Claudir Benayon, na instituição, o paciente encontra estrutura hospitalar de confiança e completa."Tudo em um só lugar. Disponível 24h, sempre que ele precisar”, acrescenta.

Serviço:

Endereço do Hospital Adventista de Belém: Av. Almirante Barroso, 1758, bairro do Marco.

Agendamento de consultas e exames: (91) 3084-7533 / (91) 3194-1133

Laboratório: (91) 3084-7343 (telefone e Whatsapp)

Redes sociais: @hospitalbelem

Para conhecer mais sobre os serviços e exames realizados no Hospital Adventista de Belém, clique aqui.