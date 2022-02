Eventos particulares movimentam o Carnaval em Mosqueiro

Em 2022, o Brasil ainda não terá de volta o tradicional Carnaval que é ansiosamente aguardado em todas as partes do país. Isso porque os maiores eventos carnavalescos foram cancelados devido ao surgimento da variante ômicron do coronavírus, inclusive no Pará.

Com a vida social lentamente voltando ao normal, as melhores opções de entretenimento se tornaram os eventos particulares. Na ilha do Mosqueiro, o Grupo Jurubeba planeja uma programação especial com atrações em todos os dias, tanto nos seus espaços gastronômicos, o Restô Jurubeba e o Jurubeba Praia, quanto para os hóspedes do Hotel de Charme Jurubeba.

As atrações começam ainda no espaço de café da manhã, aberto para hóspedes e visitantes, onde os músicos Werrlen Lobato e Nael Carvalho apresentam canções de jazz nos cinco dias do fim de semana prolongado.

Para frequentar o local, é necessário apresentar comprovante do esquema completo de vacinação contra a covid-19 (Divulgação Jurubeba)

No Restô Jurubeba, a animação na hora do almoço fica por conta de Roberto e Banda, com sucessos da música pop e MPB. “No pôr do sol, os clientes vão se divertir ao som de um grupo de carimbó”, acrescenta Paulo Louchard, gerente de planejamento do Grupo Jurubeba.

Já no domingo de Carnaval, dia 27/2, a programação noturna promete trazer todo o clima da folia para o Restô, com as apresentações da Banda TBD, tocando marchinhas, e o sambista paraense Arthur Espíndola & Banda, a partir das 20h. O evento será fechado e com venda de mesas. Para mais informações e reservas, é só entrar em contato pelo número (91) 98198-6607.

Para aqueles que querem aproveitar a estadia em Mosqueiro, o Hotel de Charme Jurubeba está oferecendo pacotes de hospedagem entre os dias 26/2 e 2/3, em apartamentos para 2, 3 e 4 pessoas.

As suítes climatizadas prometem conforto o comodidade para as famílias (Divulgação Jurubeba)

