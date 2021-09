“Estava bem nervoso”: CR7 reestreia pelo Manchester United

Com tons de “o bom filho a casa torna”, Cristiano Ronaldo mais uma vez vestiu a camisa do United em um jogo oficial. Em partida deste sábado (11) contra o Newcastle, o Robozão, como ficou carinhosamente conhecido no Brasil, voltou da melhor maneira possível, com dois gols e goleada. A partida, também marcou uma enxurrada de palpites em sites de apostas esportivas, que hoje é uma das principais diversões dos adeptos do futebol. Veja informações completas sobre a betway.

Em partida válida pela quarta rodada da Premiere League, o United venceu o Newcastle por 4x1. Porém, todas as atenções estavam voltadas para nada mais, nada menos que Cristiano Ronaldo. Que após 12 anos, reestreou marcando dois gols, garantindo a vitória e a liderança do campeonato após vitória.

O time adversário pouco incomodou os donos da casa que pressionaram desde o início, mantendo o controle do jogo durante todo o tempo.

Com uma reestreia digna de seu tamanho Cristiano Ronaldo buscou jogo e foi participativo, marcando seu gol no final do primeiro tempo após o goleiro Freddie Woodman falhar e ceder o rebote. Juntas, as equipes finalizaram 21 vezes no primeiro tempo, mas apenas o Manchester United acertou o gol adversário.

No segundo tempo, o atacante balançou o barbante mais uma vez e correu para comemorar com seus torcedores em êxtase na já tradicional comemoração do craque. Ele correu para fazer sua célebre comemoração e, ao tocar o chão com os braços abertos, ouviu os fãs gritarem junto com ele o famoso... SIIIIIIIMM!

O astro falou sobre a emoção de voltar ao “Teatro dos Sonhos” com jogador dos diabos vermelhos ao fim da partida -- "Meu retorno a Old Trafford foi apenas um breve lembrete de por que este estádio é conhecido como Teatro dos Sonhos. Para mim, sempre foi um lugar mágico onde você pode alcançar tudo o que deseja”.

CR7 também aproveitou para confessar que ficou bastante nervoso antes do início da partida, bem como sobre a recepção e carinho dos torcedores, que voltaram a entoar o canto que ficou famoso em sua primeira passagem pelo clube inglês.

“Eu não esperava que fossem cantar meu nome. Eu estava bem nervoso. Talvez eu não tenha demonstrado, mas eu estava”, declarou. Que finalizou dizendo que a recepção está sendo incrível. Estou aqui para ganhar jogos, para ajudar o time a voltar para o lugar onde merece estar – reiterou Cristiano em entrevista ao canal Sky Sports.