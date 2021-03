Estácio lança campanha de Transferência com até 70% de desconto

Para quem já está na faculdade, Estácio no Pará lançou uma campanha especial de descontos para os interessados em realizar transferência e mudar para uma das maiores instituições de ensino superior do Brasil. Até o dia 28 de fevereiro, os alunos transferidos terão 70% de desconto por até um ano e 50% de bolsa durante todo o curso, para os cursos presencial e semipresencial, 60% de bolsa durante todo o curso de Direito e nas modalidades EaD e Flex. Para mais informações sobre o processo de transferência acesse o link https://abre.ai/liberal1002, ou pelo telefone (91) 98118-7811, ou ainda diretamente na sala de matrícula.

“Mesmo durante as medidas de isolamento social, mantivemos as aulas para todos os nossos alunos da modalidade presencial e garantimos a continuidade do calendário acadêmico. A alternativa, que difere da modalidade EaD que oferecemos, permitiu a conclusão do primeiro semestre com aulas ministradas ao vivo pela internet, pelos mesmos professores e nos mesmos horários, em uma plataforma aprovada por quase 95% dos estudantes. O aluno que mudar para a Estácio terá a segurança de entrar em uma instituição sólida, com mais de 50 anos de experiencia no ensino superior.” afirma Khalil Vianna, diretor da Estácio, unidade Nazaré.

Estádio da Doca (Divulgação)

A Estácio oferece cursos como Direito, Engenharias, Publicidade e Propaganda, Arquitetura, Nutrição e Fisioterapia, entre outras graduações. Todas as informações estão disponíveis no regulamento em www.estacio.br/regulamentos.

Ao mudar para a Estácio, o aluno contará com diversas vantagens como material didático digital sem custo; um corpo docente formado por especialistas, mestres e doutores; amplo acervo bibliográfico; orientação de carreira e encaminhamento para o mercado de trabalho, entre outras vantagens. Antigos e novos estudantes contam ainda com o seguro educacional, que protege os alunos que tenham perdido o emprego. Totalmente sem custos, o benefício garante um crédito de até seis vezes o valor da mensalidade. Saiba mais informações em https://portal.estacio.br/seguroeducacional.

Auditório da Estácio (Divulgação)

No Pará, além de diversos Polos de Ensino Digital, presentes em diversas cidades, a Estácio possui na região metropolitana de Belém três unidades: Doca e Nazaré, em Belém, e Shopping Metrópole, em Ananindeua.

O atendimento presencial nos campi ocorre de acordo com as normas de segurança sanitária vigentes e o uso da máscara é obrigatório.

Mais informações: (91) 98118-7811, link https://abre.ai/liberal1002 ou diretamente na sala de matrícula.

ESTÁCIO NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

Estácio Ananindeua

Endereço: Shopping Metrópole, Rod. Mário Covas - Coqueiro, Ananindeua

Diretora: Luana Braga

Estácio Doca

Endereço: Rua Municipalidade, 839, Reduto, Belém

Diretora: Elaine Grecchi Gonçalves



Estácio Nazaré

Endereço: Av. Governador José Malcher, 1148, Nazaré, Belém

Diretor: Kahlil Vianna