Estácio cria programa para ajudar alunos que aguardam o resultado do Enem

Em mais uma iniciativa pioneira, a Estácio, com o objetivo de não prejudicar o início do semestre acadêmico dos alunos que aguardam o resultado do Enem, criou o programa #Estáciotápago, para que os novos alunos possam iniciar os estudos imediatamente. Em qualquer curso, pague apenas três parcelas de R$ 49 até junho e esse dinheiro volta integralmente a partir de julho. A partir da renovação da matrícula para o segundo semestre, esses valores pagos voltam integralmente em crédito para o aluno, fazendo com que o primeiro semestre seja inteiramente grátis. O programa é válido para os cursos de graduação, nas modalidades presencial, semipresencial, flex e digital, e beneficiará os 15 mil primeiros alunos que fizerem a inscrição. Confira as condições no site estacio.br .

Adriano Pistore, vice-presidente de Operações Presenciais da Estácio, explica que o programa foi criado para que os alunos não saiam prejudicados por conta do adiamento do Enem ou por alguma questão financeira, em mais uma iniciativa da Estácio em prol dos estudantes.

“Percebemos que muitos estudantes estão aguardando o resultado do Enem para então definir o futuro acadêmico. Um dos grandes compromissos da Estácio é com a democratização do ensino e garantir a continuidade dos estudos dos futuros alunos. Se o momento está difícil, investir nos estudos é uma das alternativas mais eficientes para enfrentar a crise. Não queremos que esse aluno desista do projeto de ingressar no ensino superior. Estamos falando de sonhos, de futuro, de realizações, de conquistas. Não dá para brincar com isso.”

Laboratório da Estácio (Divulgação / Estácio)

Ao longo desses últimos meses, a Estácio vem buscando maneiras de proteger seus alunos dos efeitos da crise, criando uma série de programas para viabilizar a continuidade dos estudos. No ano passado, após a eclosão da pandemia, a instituição concedeu mais de 30 mil bolsas integrais e flexibilização de pagamento de mensalidades para alunos que sofreram com perda econômica e fechou parcerias com uma grande loja de departamento e com operadoras de telecomunicações para oferecer pacotes e planos de dados com condições diferenciadas para os alunos que precisam de mais recursos para as aulas.

Os candidatos podem ingressar na Estácio das seguintes formas: vestibular presencial ou vestibular online. Para quem já passou pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em anos anteriores é possível usar a nota para ingressar no ensino superior sem precisar realizar o vestibular.

Mais informações: (91) 98118-7811 ou clique aqui.

Conheça também nosso Instagram:

@estaciobelem (Unidade Nazaré)

@estaciofap (Unidade Doca)

@estacioananindeua (Unidade Ananindeua)

ESTÁCIO NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

Estácio Ananindeua

Shopping Metrópole, Rod. Mário Covas - Coqueiro, Ananindeua

Diretora: Luana Braga

Estácio Doca

Endereço: Rua Municipalidade, 839, Reduto, Belém

Diretora: Elaine Grecchi Gonçalves

Estácio Nazaré

Endereço: Av. Governador José Malcher, 1148, Nazaré, Belém

Diretor: Kahlil Vianna