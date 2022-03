Esportes de praia são a novidade em shopping paraense

Os amantes dos esportes de areia contam agora com um novo espaço destinado a atividades para todas as idades. Desde o final de fevereiro, funciona no estacionamento do Shopping Bosque Grão-Pará a Bosque Arena, um complexo esportivo e de lazer para realização de modalidades como beach tennis, futevôlei e vôlei, shows e eventos para toda a família.

Para o gerente de Marketing do Shopping Bosque Grão-Pará, João Vyctor Fonseca, o espaço é uma solução para os atletas e jogadores amadores. “As arenas para a prática de esportes, em especial de Beach Tennis, têm se popularizado em Belém, mas ainda estão muito concentradas no centro da cidade. A inauguração do Bosque Arena passa a ser, então, uma opção alternativa em termos de localização que atrelada à segurança, estacionamento e sofisticação do Shopping, se torna uma das melhores opções para a prática do esporte em Belém”, pontua João Vyctor.

A Bosque Arena vai ao encontro de uma demanda crescente pela busca da qualidade de vida por meio da prática de exercício, que ganhou força durante a pandemia da covid-19. O horário de funcionamento é independente ao do shopping, e as três quadras permitem a realização de aulas, jogos e torneios de forma simultânea e de mais de um esporte.

Marina Fampa, gerente de Marketing e Comercial da Bosque Arena, explica que o local busca oferecer uma experiência completa de entretenimento, com três quadras disponíveis para práticas esportivas, aulas de treinamento funcional com recreação, além de um lounge onde acontecem programações de happy hour e shows no fim de tarde.

“O shopping tem como público principal as famílias e esse é um espaço voltado para elas. Logo na inauguração tivemos uma grande aceitação dos visitantes. É um projeto diferente de tudo o que há em Belém”, afirma.

O espaço oferece aulas regulares de várias modalidades, aluguel de quadras e equipamentos e contratação de day use, além de um lounge ao ar livre (Bruno Garret)

No local, são oferecidas aulas regulares de várias modalidades, aluguel de espaços e equipamentos e contratação de day use (diária para frequentar). O ambiente também possui um lounge ao ar livre, banheiros e chuveiros.

Nos próximos meses, a Bosque Arena ganhará um aplicativo onde os usuários poderão consultar a programação e reservar os espaços que desejarem. Até lá, confira mais informações sobre o local nas redes sociais do Shopping Bosque Grão-Pará.