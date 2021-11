Escritório de investimentos AçãoBrasil realiza talk show com presidente da XP

Uma das principais personalidades mundiais eleitas pela Bloomberg, Guilherme Benchimol, estará em Belém no mês que vem, pela primeira vez, para celebrar a inauguração do Espaço Conceito AçãoBrasil, escritório credenciado à XP Investimentos pioneiro na região Norte e regulamentado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que reunirá 150 investidores, empresários e executivos para realizar o Talk Show com empresários que contarão seus cases de sucesso e opiniões sobre o cenário atual no mercado financeiro. Benchimol, que é o presidente da XP, participará de um talk show que será realizado no Restô do Porto, dia 2 de dezembro, às 19h.

A vinda do presidente de uma das maiores entidades financeiras do Brasil representa a importância estratégica que o Pará tem assumido em caráter nacional e internacional o destaque pelo avanço no número de investidores, segundo a sócia da AçãoBrasil Marcely Marçal. Ela diz que este evento será uma oportunidade para que os clientes conheçam esta personalidade mundial e seus ensinamentos.

Nova Sede da AçãoBrasil Investimentos marca novo momento para investidores de Belém e municípios do estado (Divulgação)

“Com a XP, ele revolucionou a maneira do brasileiro investir, democratizando os investimentos, promovendo a desbancarização e estimulando taxas mais competitivas no mercado financeiro. Hoje a empresa é a décima maior marca do País. Para a AçãoBrasil, escritório credenciado à XP, com 11 anos de fundação, é um privilégio contar com a visita de Guilherme, que virá especialmente para a inauguração do nosso Espaço Conceito. É gratificante receber da presidência da XP o reconhecimento pelo destaque em nosso serviço de assessoria”, comenta.

Marcely Marçal, sócia da AçãoBrasil Investimentos, destaca que o evento marca o reconhecimento do trabalho realizado há mais de dez anos, com expressivo aumento no número de investidores (Divulgação)

Sócio B2B da XP Investimentos, Guilherme Leite afirma que a visita da empresa ao novo escritório da AçãoBrasil será um marco muito importante da parceria que já existe há mais de 10 anos. “Nesse evento tão especial contaremos com a participação do Guilherme Benchimol, fundador da XP, que vai trazer uma visão geral do seu espírito empreendedor, conectando com o futuro da XP no mercado financeiro. Estamos muito felizes de nos aproximarmos dos nossos clientes do Pará, tão bem representados pelo time da AçãoBrasil”, pontua.

Guilherme Leite, sócio B2B da XP Investimentos, afirma que talk show será uma forma de aproximar a XP dos clientes do Pará (Divulgação)

O evento que celebra a inauguração do novo espaço, a ser realizado no dia 2 de dezembro, conta não somente com a participação de Guilherme Benchimol, mas de vários outros profissionais renomados no estado, como o diretor-superintendente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Rubens Magno; o presidente do Sindicato das Indústrias Minerais do Pará (Simineral), Anderson Baranov; o sócio-diretor da AçãoBrasil, Márcio Baena; Diretor da Escola Superior da Amazônia (Esamaz), Reinaldo Golçalves; empresário do agronegócio Daniel Freire; e Leopoldo Couceiro, diretor da Quadra Engenharia. Ao final, os convidados ainda contarão com um jantar com cardápio assinado por Alberto Serruya.

A AçãoBrasil tem o selo Net Promoter Score (NPS) de excelência em atendimento e já acumula mais de 10 prêmios nacionais, sendo o último conferido pela XP em outubro deste ano, em Lisboa, por destaque em assessoria patrimonial e sucessória.

Palestrantes

Guilherme Benchimol é carioca, formado em economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), ocupa o cargo de presidente do Conselho de Administração da XP, do qual foi fundador. A XP é a maior corretora de valores do País, com 20 anos no mercado, três milhões de clientes e 700 bilhões em custódia.

Márcio Baena, sócio-diretor da AçãoBrasil, participará do Talk Show (Divulgação)

Márcio Baena é sócio-diretor da AçãoBrasil, escritório credenciado à XP Investimentos pioneiro na região Norte, com 3 mil clientes cadastrados e Selo de Excelência em Assessoria de Investimentos. Graduado em Jornalismo, possui cinco certificações do mercado, duas pós-graduações em Mercado de Capitais, sendo uma pela PUC, é professor convidado na pós-graduação em Gestão Empresarial do curso de Administração da Universidade Federal do Pará (UFPA) e da pós-graduação em Gestão Financeira da Faci Devry. É colunista de finanças da Rádio CBN Amazônia.

Serviço:

Talk Show com Guilherme Benchimol

Data: 2/12

Horário: 19h

Local: Restô do Porto

Público: 150 pessoas

Investimento: R$ 220 para clientes AçãoBrasil e R$ 300 para não clientes

Inscrições devem ser solicitados pelo contato de WhatsApp: (91) 98168-5898