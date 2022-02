Escoliose: doença silenciosa pode levar à cirurgia, alerta especialista

A escoliose é um desvio lateral na coluna e atinge com mais frequência meninas na faixa etária de 10 a 18 anos de idade. Essa doença também acomete pessoas acima de 40 anos, que não trataram a deformidade quando eram mais jovens.

De acordo com o ortopedista Dante Giubilei, que atua no Hospital Beneficente Portuguesa, com o passar do tempo, algumas pessoas também podem desenvolver a escoliose degenerativa, que trata-se do desvio lateral da coluna, decorrente da osteoartrose.

Para ortopedista Dante Giubilei, o hábito de praticar exercícios físicos ajuda no tratamento da doença (Divulgação/Beneficente Portuguesa)

O médico reforça que a prática de atividades físicas é essencial para os portadores da doença, porém é necessário evitar exercícios de alta intensidade e impacto, como o crossfit. “Atualmente, temos um método de exercícios específico para quem tem escoliose. Eles são planejados de forma personalizada por um fisioterapeuta especialista em escoliose e vêm apresentando bons resultados”, afirma.

Sintomas

Segundo Dante Giubilei, nos jovens, a escoliose não causa dor e o paciente apresenta basicamente uma deformidade no tronco. Porém, se a doença não for tratada, alcança um processo degenerativo.

“Desta maneira, o paciente vai sentir dores e apresentar sintomas associados à compressões neurológicas por hérnias, osteófitos e escorregamentos entre as vértebras”, revela.

Já nos casos de desvios mais graves, independentemente da idade, o paciente apresenta restrição respiratória e hipertensão pulmonar. Por isso, é muito importante iniciar o tratamento o mais cedo possível.

Tratamento

O tratamento depende da idade óssea, do tipo de escoliose, do tamanho e grau da curva na coluna. Além disso, é preciso verificar se o problema tem relação com outras doenças.

Para pacientes ainda em fase de crescimento ósseo, é recomendado o uso de colete ortopédico para evitar o aumento da curva na coluna. “Já nos casos mais graves, ou seja, com desvios entre 45 e 50 graus, é indicada a cirurgia para deixar o tronco equilibrado, com menor número de segmentos vertebrais operados”, informa o ortopedista.

De acordo com o médico, as técnicas modernas de cirurgia de coluna estão revolucionando os tratamentos, desde deformidades como escoliose até dores e compressões neurológicas. “Com técnicas minimamente invasivas, as cirurgias estão permitindo o retorno do paciente para casa em períodos menores”, finaliza.

A Beneficente Portuguesa conta com a mais alta tecnologia e profissionais altamente capacitados para o tratamento de doenças na coluna.