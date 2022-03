Entenda por que a cooperativa de crédito é melhor para você e seu negócio

As cooperativas de crédito são um ramo de destaque na economia brasileira. Um estudo da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) mostrou que essas instituições financeiras contribuíram com o incremento de 5,6% no Produto Interno Bruto dos municípios. Uma das razões para isso é o forte impacto que as cooperativas de crédito têm no âmbito local.

Entre os atrativos do cooperativismo de crédito estão produtos financeiros diferenciados com vantagens para os associados. Com mais de 2,2 mil agências, o Sistema Cooperativo de Crédito (Sicredi) é uma das principais organizações desse setor no Brasil, atraindo a cada dia novos interessados, sejam pessoas físicas ou jurídicas.

Os associados contribuem para a formação do capital das cooperativas de crédito, que investe os recursos principalmente em negócios locais (Divulgação / Sicredi)

Napoleão de Alencar Almeida, diretor presidente da Sicredi Norte, explica que todos os associados contribuem com um valor que compõe o capital social da cooperativa. Ao aderirem, os sócios garantem o acesso aos serviços, à participação nos ganhos e ao poder de voto nas assembleias.

“Operamos com taxas e tarifas normalmente abaixo do que pode ser encontrando nas instituições bancárias tradicionais. A isso podemos somar o fato de que por não ser cliente, e sim associado, todos participam da gestão democrática da cooperativa através do voto, em Assembleias de Associados, onde também podem verificar a prestação de contas e dar a opinião sobre assuntos que interessam a todos”, ressalta.

No total, os associados podem contar com mais de 300 produtos e serviços financeiros, entre eles: linhas de crédito, seguros, produtos de investimentos, consórcios e outros. “São produtos de investimento com remunerações vantajosas sobre os valores aplicados, e operações de crédito com juros abaixo da média de mercado”, acrescenta Napoleão Almeida, que aponta ainda que os sócios ganham renda com os valores oriundos dos resultados das cooperativas. “O que o mercado hoje chama de “cashback”, cooperativas de crédito já praticam no Brasil há mais de 119 anos”, afirma.

Pessoas físicas e jurídicas podem se associar à Sicredi nas mais de 2,2 mil agências presentes em todo o país (Divulgação / Sicredi)

O diretor presidente do Sicredi Norte destaca também a importância das cooperativas de crédito para o desenvolvimento econômico das regiões onde estão presentes. “Conseguimos direcionar os valores aplicados em produtos de investimento, para gerar crédito que é disponibilizado aos negócios locais, ao desenvolvimento de pequenos empreendedores e na realização de sonhos, desde crédito para ampliar negócios, a soluções como financiamento de veículos, consórcios para viagens e outras alternativas para conquistas pessoais”, garante Napoleão Almeida.

Qualquer cidadão ou empresa pode se associar à Sicredi. Para pessoas físicas, basta comparecer a uma agência com documento de identidade oficial com foto, comprovante de residência e comprovante de renda. Já para pessoas jurídicas é exigida a apresentação de balanço, balancete, cartão CNPJ e documentos do representante legal.

Para conhecer mais sobre as vantagens e os serviços do cooperativismo de crédito, clique aqui.