Conheça os principais desafios para quem deseja passar no vestibular em 2022

Entrar na graduação é um processo que requer muita dedicação aos estudos e equilíbrio emocional. Devido à pandemia de covid-19, os desafios para os estudantes que têm o sonho de ingressar no ensino superior são ainda maiores.

Em 2022, as mudanças decorrentes da nova Base Nacional Curricular Comum (BNCC) e a retomada da motivação para planejar melhor os estudos estão entre os obstáculos a serem vencidos pelos alunos que, este ano, foram preparados para as provas por meio do ensino híbrido.

Segundo o diretor financeiro e professor do Grupo Rosana Bastos, Antonio Carvalho, a expectativa para o retorno total das aulas presenciais está grande. “Estamos muito otimistas para a normalização das atividades educacionais em 2022, para mais tranquilidade e eficiência no preparo de nossos estudantes”, explica.

O professor afirma que é muito importante ter noção do tempo e preparo emocional no dia da prova. “Como em todas as edições anteriores, temos os desafios do controle do tempo e do nervosismo, a necessidade de leitura para construir argumentos e teses, além de propostas de intervenção adequadas para uma boa redação, que é uma etapa decisiva do exame”, comenta.

Resultados

Para conseguir uma boa pontuação no vestibular, é necessário adotar algumas estratégias, conforme orienta o professor.

“Os caminhos a seguir passam pela escolha de uma instituição que dê todas as condições da melhor preparação para o candidato, um bom planejamento dos estudos, busca de uma alimentação saudável e equilíbrio emocional no decorrer do ano, para chegar com toda segurança necessária no momento do exame”, elenca.

O diretor financeiro e professor do Grupo Rosana Bastos, Antonio Carvalho, afirma que as prioridades da instituição são o excelente preparo educacional e atendimento humanizado (Divulgação/Rosana Bastos)

Além do preparo educacional diferenciado, em 2022, o Grupo Rosana Bastos visa priorizar ainda mais os protocolos de segurança contra a covid-19 e um atendimento humanizado, com acompanhamento psicológico, para garantir o bem-estar e a estabilidade emocional dos estudantes.

Equipe capacitada

A instituição conta com um corpo docente formado por 81 mestres e doutores, plataforma educacional em formato de aplicativo para celular, material didático próprio e uma boa infraestrutura.

“Oferecemos cursos específicos de redação, matemática, ciências da natureza, turmas regulares de pré-Enem e turmas especificas para medicina. Além da novidade para 2022, a turma terceiro ano medicina. Nos últimos quatro anos, aprovamos mais de 650 alunos em medicina e milhares no mais diversos cursos, em diversas instituições de ensino superior do Pará. Este é o Grupo Rosana Bastos”, comemora Antonio Carvalho.

Acolhimento e preparação emocional dos alunos estão entre os diferenciais para o sucesso no vestibular (Divulgação / Rosana Bastos)

