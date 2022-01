Entenda o papel do nutricionista para alcançar os melhores resultados na dieta

A nutrição é a área da saúde que se dedica a estudar o funcionamento do organismos a partir da ingestão de componentes fundamentais presentes, sobretudo, nos alimentos. A anatomia humana é basicamente a mesma desde os tempos pré-históricos, mas o estilo de vida mudou muito.

Os ancestrais precisavam caçar e coletar alimentos e armazenar energia para se manterem vivos. Hoje, com a facilidade ao alcance das prateleiras de supermercados, o desafio é equilibrar a ingestão de alimentos para garantir qualidade de vida e evitar doenças a curto, médio e longo prazo.

Um aliado fundamental nesse cenário é o nutricionista, que se dedica a observar os hábitos de vida e alimentos disponíveis para auxiliar pacientes a realizar todos os processos químico-físicos necessários às suas células.

Fábio Vasconcelos, coordenador do curso de Nutrição da Escola Superior da Amazônia (Esamaz), detalha a importância dos profissionais da área.

“É importante esclarecer que o nutricionista tem um papel fundamental na sociedade. Ele é quem cuida da segurança alimentar e da atenção dietética, em todas as áreas que alimentação e a nutrição se apresentem fundamentais, manutenção e a recuperação da saúde, prevenção de doenças, contribui para a melhoria da qualidade de vida”, destaca o professor Fábio.

O coordenador do curso de Nutrição, Fábio Vasconcelos, afirma que os estudantes são habilitados a atuar em diversos ambientes (Arquivo pessoal)

O resultado do equilíbrio é um corpo saudável que também reflete na aparência, em conjunto com outras práticas, como a de atividades esportivas. Dependendo do objetivo é possível graduar as técnicas para ganho ou perda de massa e outras metas.

A profissão, cada vez mais, chama atenção dos jovens que procuram por uma carreira no mercado de trabalho. A possibilidade de atuar em várias áreas em que a alimentação é fundamental, desperta neles a vontade de ingressar na carreira.

De acordo com Fábio, o estudante de Nutrição não aprende apenas sobre alimentação, mas em que contexto ela está inserida, como por exemplo a dieta necessária a um paciente internado em um hospital, com base no histórico clínico dele.

"O estudante de Nutrição vai aprender sobre como desenvolver atividades técnico-científicas nas diversas áreas de atuação no campo da alimentação e nutrição de modo a prevenir, preservar e recuperar a saúde da sociedade. Tudo isso eles irão aprender e vivenciar experiências de forma a pensarem e elaborarem a dieta correta de cada indivíduo", reforça Fábio.

