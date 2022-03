Entenda como usar as redes sociais para estudar

Se utilizadas de maneira correta, as redes sociais podem trazer diversos benefícios para os estudantes, pois o tempo gasto diante de celulares, computadores e tablets pode ser otimizado, o que acaba auxiliando no momento de estudar.

Para o professor de língua inglesa do Colégio Ideal, Jorge Eduardo Vasconcelos, as redes sociais são aliadas dos alunos, quando usadas com um bom direcionamento.

Professor do Colégio Ideal pontua que as redes sociais oferecem boas informações para os estudantes (Arquivo pessoal)

“Logo, para melhorar o conhecimento de forma geral, é importante seguir alguns portais de notícias, que oferecem uma infinidade de informações de diferentes tópicos diariamente. A maioria deles é oriunda de jornais e revistas famosas já existentes, que também possuem o apelo digital em diversas plataformas, como Twitter, Instagram, Facebook e YouTube”, explica o docente.

O professor revela que existem inúmeras vantagens ao usar as redes sociais para estudar, entre elas, aprender um novo idioma e tirar dúvidas sobre assuntos ministrados em sala de aula.

Porém, é importante sempre tomar cuidado ao acessar os conteúdos. “É crucial utilizar essa grande ferramenta que é a internet a nosso favor. As crianças já estão inseridas nesse contexto. Visto isso, precisamos direcioná-las e orientá-las para que saibam aproveitar da melhor forma, aprendendo e compartilhando seus saberes com as futuras gerações”, orienta Jorge Eduardo.

Faixa etária

Ainda de acordo com o professor, com a autorização e acompanhamento dos responsáveis e cuidadores, crianças de 10 a 14 anos já podem acessar algumas redes sociais. Já os jovens na faixa etária a partir de 15 anos, que estão no ensino médio, podem fazer uso de diversas redes, principalmente Youtube que oferece canais de conteúdos escolares e até mesmo outros idiomas.

Se usadas de maneira correta, redes sociais como Twitter, Instagram, Facebook e YouTube podem melhorar o desempenho dos alunos (Tracy Le Blanc/Pexels)

No caso das crianças, o acesso às redes sociais deve ser controlado pelos pais ou responsáveis, que podem vetar a visualização de conteúdos inadequados.

Já os jovens, devem buscar fontes de confiança, pois as "fake news" podem impedir o acesso às informações relevantes. “E assim, acaba sendo nutrido de notícias sem qualquer fundo de verdade. É interessante também evitar o acesso aos sites de conteúdo malicioso, pois eles podem infectar os computadores, smartphones e tablets com diversos tipos de vírus”, recomenda o professor.

