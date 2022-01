Entenda como é o gerenciamento de resíduos sólidos industriais

As indústrias são responsáveis pela transformação de matéria-prima em bens de consumo durável e não durável. Essa produção é importante para a economia, mas gera resíduos que precisam de um sistema de coleta, tratamento e destinação adequados.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) estabelece que indústrias, mineradoras, os setores da construção civil e da agropecuária, entre outras, devem possuir um plano de gerenciamento de resíduos. O documento informa sobre os processos ambientalmente corretos de manejo, armazenamento, transporte, tratamento, destinação e disposição dos materiais oriundos dessas atividades, além de ser um instrumento que viabiliza a redução de custos e riscos.

Resíduos oriundos de processos industriais precisam de um gerenciamento adequado para evitar danos ambientais e à saúde pública (Paula Sampaio / O Liberal)

Em geral, esses materiais correspondem aos chamados resíduos de classe I, segundo a NBR 10.004, como inflamáveis, corrosivos, reativos, tóxicos ou biológicos com riscos para a saúde pública ou meio ambiente. Alguns exemplos de resíduos classe I são: latas de tinta, óleos minerais e lubrificantes, graxas ou produtos químicos, equipamentos de proteção individual (EPI’s) contaminados, filtros de ar, entre outros.

Como são materiais perigosos, as indústrias e empresas geradoras desses resíduos precisam adotar um rígido processo de coleta e tratamento para que ocorra a destinação final correta e evitar que surjam punições e sanções dos órgãos governamentais.

O gerenciamento de resíduos sólidos requer serviços autorizados e especializados no tratamento adequado, tanto de resíduos classe I quanto de classe II, que são os não perigosos ou inertes.

O gerenciamento de resíduos sólidos ambientalmente correto inicia antes mesmo da coleta, mantendo cuidados com escalas de equipe de trabalho solicitação e uso de EPI’s, checagem dos veículos e verificação das condições de armazenamento dos materiais.

Parque de incineração da Cidade Limpa viabiliza o tratamento de materiais a partir da exposição a altas temperaturas (Divulgação / Cidade Limpa)

Na etapa de coleta e transporte, um passo importante é a preocupação com a documentação, que garante que os produtos terão o destino e o tratamento adequados (que, dependendo do material pode ser um processo físico, biológico, químico ou físico-químico). A incineração, por exemplo, é um procedimento químico em que ocorre a queima controlada de resíduos da indústria, evitando a produção de gases tóxicos e rejeitos que podem causar dano ambiental.

