Entenda como a Fonoaudiologia auxilia a saúde e a comunicação humana

A Fonoaudiologia é a área responsável pelos cuidados de aspectos importantes da vida, como a fala, a voz, a linguagem, a audição e a deglutição. O campo de atuação deste profissional é bastante amplo com diversas especialidades oferecidas e oportunidades de trabalho em instituições de saúde, de educação e até em veículos de comunicação.

“Essa profissão vai pesquisar, prevenir, avaliar e tratar as alterações, por exemplo, nas áreas de linguagem expressiva oral, voz, fala, linguagem no contexto amplo, audição, disfagia e sempre com um olhar dentro da saúde coletiva e seus nichos, como a saúde da criança, a saúde do trabalhador, a saúde da pessoa com deficiência e a saúde do idoso”, explica a professora do curso de Fonoaudiologia da Escola Superior da Amazônia (Esamaz), Thais Galdino de Oliveira.

A professora e doutora em Neurociências e Biologia Celular afirma que geralmente os fonoaudiólogos são procurados em casos que envolvem problemas vocais, de audição, no processo de alimentação (disfagia), de fluência, popularmente conhecida como gagueira, entre outros. Além disso, ela destaca uma demanda crescente para que os profissionais auxiliem crianças com dificuldades no processo de aprendizagem de leitura e escrita, por exemplo. Confira como o fonoaudiólogo atua em algumas dessas áreas.

ALTERAÇÕES VOCAIS

A Fonoaudiologia é uma grande aliada dos profissionais da voz, como professores, jornalistas, radialistas, cantores, atores e atrizes. “Muitas vezes eles querem um aperfeiçoamento vocal, melhorar essa voz para a sua relação pessoal e/ou profissional. O trabalho do fonoaudiólogo vai ser direcionado à saúde vocal, com cuidados básicos para manter uma voz saudável, mas também consiste em uma terapêutica especializada para cada quadro e voz específicos”, diz a professora Thais Oliveira.

A doutora acrescenta que os procedimentos nessa área contribuem também para reabilitar pacientes que sofrem com alguma alteração e precisam de suporte para reinserção profissional.

A Fonoaudiologia desenvolve estratégias para aprimorar a linguagem, a cognição e a memória visual e auditiva (André Oliveira / O Liberal)

CRIANÇAS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

O profissional fonoaudiólogo desempenha um papel importante no acompanhamento de crianças ou PCDs com dificuldades no desenvolvimento da linguagem. Um trabalho especializado é crucial para prevenir, diagnosticar e tratar transtornos na fala e na escrita.

“A gente vai trabalhar para intensificar o processo de inclusão, de acessibilidade, considerando as particularidades de cada pessoa com deficiência. A atuação do fonoaudiólogo vai acontecer no processo de diagnóstico com avaliação detalhada e no tratamento que visa potencializar a habilitação e a reabilitação dessa pessoa com deficiência”, afirma a professora Thais Oliveira.

PERDAS DE AUDIÇÃO

Realizar diagnóstico audiológico, promover a reabilitação ou intervir com o uso de próteses auditivas é outra especialidade da Fonoaudiologia. Em geral, os procedimentos nessa área atendem pessoas que sofreram perdas de audição com o envelhecimento ou mesmo em decorrência de fatores ambientais ou funcionais.

“Depois do diagnóstico, é possível pensar em estratégias para atenuar essa perda auditiva. Não existe um tratamento de cura, mas existem opções para minimizar o impacto dessa perda através de aparelhos auditivos, que são próteses individuais, e do implante coclear”, esclarece a doutora, que acrescenta que a adoção de estratégias adequadas implicam na qualidade de vida dos pacientes.

Estudantes recebem capacitação para atuar nas diferentes especialidades da Fonoaudiologia (André Oliveira / O Liberal)

PÓS-COVID

Os fonoaudiólogos tem uma atuação destacada também no tratamento de casos de covid-19. Os profissionais precisam ser acionados, por exemplo, para realizar o manejo da disfagia, que é a dificuldade de engolir alimentos sólidos ou líquidos, bem como para minimizar riscos de broncoaspiração, quando os alimentos são aspirados para as vias aéreas, entre outras sequelas.

A professora Thais Oliveira ressalta que a intervenção especializada se dá ainda no pós-covid em tratamentos de reabilitação. “É importante ter uma avaliação minuciosa desse quadro do paciente pós-covid com a listagem de sequelas. Dentre elas eu posso ter um quadro disfágico, nesse processo de deglutição segura, eu posso ter um quadro disfônico, que é o paciente que tem uma alteração na voz causada pela intubação, ocorre ainda a perda ou redução de olfato e paladar que é um sintoma bem característico, além da fraqueza e fadiga muscular que pode interferir no processo de deglutição e de respiração”, finaliza a doutora.

