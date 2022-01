Energia que inspira: substituição de eletrodomésticos garante economia e segurança

A rotina de Silvana Costa da Silva Cardoso é como a de muitos trabalhadores. Ela costuma sair cedo do bairro do Barreiro, em Belém, para fazer diárias como empregada doméstica. Os frutos desse trabalho lhe ajudaram a criar os filhos e comprar uma casa simples de apenas um compartimento e 36m² há cerca de dez anos. O imóvel, porém, não contava com instalação elétrica adequada.

“Na época eu era casada. Quando eu comprei era só um caminho e muito mato. Era como se fosse uma invasão”, lembra dona Silvana. As melhorias vieram somente depois de obras de macrodrenagem na área e, com isso, uma melhor estrutura urbana, inclusive iluminação pública e fornecimento regular de energia elétrica.

No final de 2021, a empregada doméstica foi beneficiada com uma ação da Equatorial que proporcionou um serviço de adequação elétrica para a residência, onde ela vive com a neta Ester, de 8 anos de idade. A distribuidora realizou a vistoria do imóvel e depois promoveu a readequação de toda a rede elétrica.

Vale destacar que as instalações elétricas internas do imóvel não são de responsabilidade da Equatorial Energia, mas por meio do Programa de Eficiência Energética, a empresa faz essas melhorias nas casas de clientes que são agraciados pelo Programa.

Silvana também foi contemplada com uma geladeira nova, já que o eletrodoméstico antigo que também foi presente não atendia mais. “Não ligava mais a luz, a borracha tava gasta, tinha que colocar uma liga pra prender a porta e eu também já sentia um gosto ruim nos alimentos. Agora eu estou com uma nova que tá me ajudando muito”, relata.

Moradora do bairro Barreiro, em Belém, teve sua vida modificada por um programa social da distribuidora de energia (Divulgação)

Emocionada, Silvana Cardoso não esconde a gratidão pelo trabalho que lhe trouxe mais conforto e segurança. “Estou feliz e satisfeita até demais, sou muito agradecida. Foi muito bom, agradeço a Deus e oro por todos os que vieram trabalhar aqui. Eu tenho certeza que Deus vai recompensar”, finaliza.

