Entenda a preparação para ingressar em uma escola militar

Seguir a carreira militar é o sonho de muitos estudantes, devido à estabilidade financeira e possibilidade de ter constante crescimento profissional. Essa visão dos alunos para o futuro é estimulada pelo Colégio Ideal, que investe no ensino preparatório para formação militar.

Desde o 1º ano do ensino médio, o corpo discente do Ideal Militar é preparado para diversas escolas militares, entre elas: Academia da Força Aérea (AFA), Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR), Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx).

Os estudantes têm carga horária diferenciada e retornos semanais para reforço das aulas, que são focadas em ciências exatas e português, pois são as matérias mais exigidas nos exames militares.

Carreira militar

De acordo com a coordenadora pedagógica do Ideal Militar, Marcilene Alves da Silva, para que o aluno ingresse em uma carreira militar, é preciso recorrer aos colégios e academias específicas para formação de oficiais, que possuem cursos com duração de três anos.

Alunos do Ideal Militar em bate-papo com militares (Divulgação/Colégio Ideal)

“Para entrar nessas escolas, é necessário preencher alguns pré-requisitos regulamentados em leis existentes nas três áreas: Aeronáutica, Marinha e Exército. O processo seletivo para entrar em uma dessas escolas ocorre anualmente”, explica.

A profissional informa que os certames são constituídos por provas com questões objetivas e, na segunda fase, algumas instituições possuem questões dissertativas, exame de saúde e teste de aptidão física. “As academias oferecem ajuda de custo ao estudante e funcionam no sistema de internato, onde ele pode morar durante a realização do curso”, acrescenta.

Dicas

A coordenadora da instituição de ensino orienta, com algumas dicas, os estudantes que têm o sonho de ingressar em uma academia militar.

1. É fundamental que o aluno tenha uma organização de estudos. Além do horário da escola, precisa chegar em casa e revisar diariamente o que foi visto em sala de aula;

2. Além dos simulados aplicados em sala, o estudante deve treinar com as provas antigas em casa, obedecendo o tempo de aplicação de cada uma. É importante exercitar sempre;

3. Participar das olimpíadas do conhecimento, pois somam muito no aprendizado do aluno;

4. É fundamental ter foco e dedicação nos estudos para alcançar bons resultados.

Resultados

Em 2021, o corpo discente do Ideal Militar obteve bons resultados, com 62 alunos classificados em diversas escolas militares, conforme explica Marcilene Alves.

“Na EPCAR, o Ideal foi o 1º e 2ª geral do Pará, sendo 3º e 5º geral do Brasil, conquista de duas brilhantes alunas. As meninas estão cada vez mais se destacando nesta área, que antes era muito dos meninos. Na AFA e na EFOMM, fomos os primeiros do Pará. Já no Colégio Naval, dos 8 aprovados no Pará, 7 são do Ideal”, comemora.

Matrículas

O Colégio está com matrículas abertas para alunos que visam a preparação militar, como estudantes do ensino médio e pessoas que já concluíram o segundo grau.

“As matrículas já começaram e seguem até fecharmos o número de vagas nas turmas. Em algumas, já estamos com vagas reduzidas”, destaca a coordenadora.

Para saber mais sobre a proposta pedagógica do Colégio Ideal, acesse o site oficial.