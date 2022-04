Entenda a importância dos pets no desenvolvimento infantil

Além de serem uma ótima companhia para a família, os animais de estimação ajudam bastante no desenvolvimento social e emocional das crianças. Esse contato com os pets também faz com que os pequenos tenham uma vida mais feliz e saudável.

Segundo o pediatria do Sistema Hapvida, Mailton Fredson, o isolamento social ocasionado pela pandemia de covid-19 fez com que as crianças tivessem um convívio social limitado e, como consequência, houve um aumento significativo no número de casos de ansiedade.

Ainda de acordo com o médico, um estudo australiano informou que as crianças que conviviam com animais de estimação durante esse período apresentavam pouca ansiedade.

“O convívio com cães e gatos permite que as crianças entendam que existem outras espécies na natureza”, ressalta.

VEJA MAIS

A seguir, veja alguns benefícios do convívio com os pets para as crianças:

1. Estímulos ao cérebro: de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), a relação com os animais faz com que as crianças tentem várias vezes a realização da mesma atividade. Isso acaba aperfeiçoando as habilidades motoras;

2. Controle de impulsos: o convívio com pets ajuda na liberação de ocitocina, um calmante natural produzido pelo corpo. Esse hormônio gera bem-estar e ajuda a controlar a agressividade das crianças;

3. Redução do sedentarismo: levar o cachorro para passear é uma ótima maneira dos meninos e meninas colocarem o corpo em movimento;

Caminhadas com o cachorro ajudam as crianças a saírem do sedentarismo (Katya Wolf/Pexels)

4. Fortalecimento da imunidade: ter pets ajuda a proteger as crianças de doenças infecciosas, além de diminuir o risco de asma e alergias na pele.