Entenda a importância do cálcio para a saúde bucal

Você sabia que o seu sorriso é o seu cartão de visita? Sendo assim, cuidar da saúde bucal para manter um sorriso belo e saudável, é fundamental. O cálcio é um dos nutrientes responsáveis por auxiliar na formação e manutenção dos dentes e ossos.

E não é nada difícil manter o nível de cálcio elevado no nosso organismo, uma vez que alimentos, como verduras de folhagem escura, leites e derivados, são ricos nesse mineral.

Alimentos como leite e derivados são ricos em cálcio e fazem bem para os dentes (Banco de imagens/Freepik)

Porém, é preciso se atentar de que forma o cálcio é absorvido pelo organismo. Neste caso, a vitamina D, que pode ser adquirida pela luz solar, auxilia bastante nesse processo.

VEJA MAIS

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), um adulto precisa ingerir no mínimo 1000 mg de cálcio por dia, pois perdemos aproximadamente 100 mg, por hora, através do suor. Em um clima como o de Belém e algumas regiões do Pará, em que precisamos enfrentar o calor do dia a dia, é importante encontrar meios de manter o mineral equilibrado no organismo para ajudar nossa saúde bucal a não ficar prejudicada.

Fique atento pois o nosso organismo transmite alguns sinais que acabam sendo possíveis saber se o nível de cálcio está baixo, são eles:

- Dormência na boca, nas mãos ou nos pés;

- Dificuldade para engolir;

- Unhas fracas ou quebradiças;

- Dificuldade para engolir;

- Osteoporose. Que é a perda acelerada de massa óssea e pode afetar o maxilar, desencadear os sintomas citados acima e, prejudicar a mobilidade e possível perda dos dentes.

A cirurgiã-dentista, Liliane Vilar, reforça a importância do cálcio no organismo para evitar o surgimento de doenças (Wendel Medeiros)

A cirurgiã-dentista Liliane Vilar destaca que a falta de cálcio pode estar associadas a algumas doenças. "A deficiência de cálcio, seja por dietas ou pelo consumo de medicações que atuem como bloqueadoras dos canais de cálcio, pode estar associada a diversas patologias com manifestações orais, como por exemplo a gengivite, o hipoparatireoidismo, que ocasiona a má formação dos tecidos dentários pelo desequilíbrio dos níveis séricos de cálcio quando não compensados por suplementos vitamínicos. Diante disso, o papel do cirurgião-dentista é fundamental para o diagnóstico dessas patologias e atuação em conjunto com outras especialidades médicas para o melhor tratamento desses indivíduos", destaca

A prevenção é a melhor forma de manter a saúde bucal. A Uniodonto Belém possui dentistas em todas as especialidades, além de atendimento 24 horas para urgência e emergência. Clique aqui para saber mais.