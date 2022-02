Ensino conectado: Colégio Ideal investe em sistema híbrido de aprendizagem Poliedro

Um dos desafios atuais da escola é acompanhar as mudanças tecnológicas que afetam intensamente a disposição de aprendizagem dos alunos, além de estar atualizada perante temas importantes que surgem a todo momento.

Diante disso, as instituições de ensino têm reinventado suas metodologias nos últimos anos, apostando em materiais híbridos e na constante qualificação do corpo docente.

No Colégio Ideal, o Sistema de Ensino Poliedro é aplicado com essa proposta há cerca de oito anos. Usado de início com as turmas que prestam vestibulares fora de Belém e depois com as turmas militares, o material didático hoje abrange alunos desde a Educação Infantil até o pré-vestibular (convênio e cursinho).

Segundo Rosana dos Santos, diretora da unidade Augusto Montenegro, a metodologia melhorou o planejamento das aulas. “É um método bastante organizado e que facilita o acompanhamento do aluno e dos pais. As coleções de livros são sempre atualizadas e possuem versão digital, para que o aluno, se desejar, não precise carregar vários volumes na mochila”, conta.

Ela ressalta também a ferramenta de simulados disponível na plataforma online. “A partir dos resultados, o sistema sugere novas atividades para reforçar o conteúdo que não foi bem assimilado pelo aluno”, explica Rosana.

A diretora Rosana dos Santos pontua que as versões digitais dos materiais trazem mais comodidade aos alunos (Arquivo Pessoal)

A formação social também é um dos focos de ensino. “Para as turmas menores, além do conteúdo das aulas, ainda temos o material socioemocional, com o qual os professores trabalham a convivência na escola e a habilidade de lidar com as emoções. Eu vejo isso de forma bem positiva, pois ajuda na formação do caráter do estudante desde cedo e previne práticas como o bullying”, comenta a diretora.

Atualização e capacitação

O sistema Poliedro está atualizado conforme as diretrizes do Novo Ensino Médio, estabelecido pelo Ministério da Educação (MEC). Além disso, semanalmente os professores recebem novidades e participam de capacitações que fazem parte do trabalho de suporte que a metodologia oferece. Para Rosana dos Santos, esse é um ganho para os profissionais. “O retorno vai tanto para os professores quanto para a sala de aula”, diz.

A interface tecnológica do sistema e os demais diferenciais geram feedbacks positivos dos docentes e estudantes. “Entre todos os materiais didáticos com os quais já trabalhamos, esse é o que mais facilita a aprendizagem e o acompanhamento dos pais, a partir do planejamento anual e da plataforma digital”, finaliza Rosana Santos.

