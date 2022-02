Enoturismo: conheça as 5 melhores vinícolas do Brasil

O enoturismo é essencial para quem ama conhecer a cultura e explorar as tendências de vinhos. Nesta modalidade turística, é possível sentir o aroma e degustar os vinhos, além de apreciar as tradições dos povos e locais que produzem essa bebida.

Esse tipo de turismo teve origem no final da década de 1950, no Vale de Napa, localizado na Califórnia, após a ampliação das instalações e serviços das bodegas, que eram os locais onde acontecia a elaboração dos vinhos. No Brasil, o enoturismo é uma grande oportunidade para viver ótimas experiências e guardar boas lembranças.

Se você tá pensando em viajar para um destino que possua vinícolas, confira essas dicas da CAPO Viagens:

Cinco vinícolas no Brasil que valem a pena conhecer:

1. Vinícola Terranova/Bahia: localizada no Vale do São Francisco, a vinícola permite a elaboração de vinhos encorpados e com grande estrutura aromática, devido ao clima quente da região;

Rótulos produzidos na vinícola Terranova são alegres, joviais e representam a brasilidade (Reprodução/Facebook)

2. Vinícola Guaspari/Espírito Santo do Pinhal: Para quem quer explorar uma grande produção de vinhos, essa vinícola é uma boa pedida. Está localizada no Espírito Santo do Pinhal, a 190km de São Paulo. Neste passeio, é possível conhecer a colheita e manejo dos vinhedos;

Vinícola Guaspari possui um extensa cartela de vinhos, combinando a tradição com inovação (Reprodução/Facebook)

3. Vinícola Miolo/Rio Grande do Sul: é um complexo enoturístico localizado do Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. O passeio pelo local inclui visita aos tanques, barricas e caves de espumantes, utilizados na elaboração dos vinhos. Além, é claro, de uma boa degustação.

4. Vinícola Rio Sol/Pernambuco: o local fica na cidade de Lagoa Grande, onde é possível conhecer todo o processo de produção do vinho, além de degustar os sabores dos mais variados rótulos.

5. Vinícola Luiz Argenta/Rio Grande do Sul: possui uma arquitetura moderna e diferenciada, além de paisagens encantadoras. No local, que fica na cidade de Flores da Cunha, os turistas podem desfrutar de uma visita guiada, aproveitar degustações orientadas e participar da colheita das uvas.

(Reprodução/Facebook) Arquitetura da vinícola Luiz Argenta conta com restaurante, wine bar, boutique e um espaço exclusivo para eventos

