Engenharia Civil: conheça as principais áreas de atuação e oportunidades no mercado

Com o crescimento das cidades, repletas de grandes obras e empreendimentos, é fácil perceber porque a maioria das pessoas associam imediatamente a engenharia civil ao campo da construção. Mesmo com essa percepção, a área de atuação do engenheiro civil é muito ampla e engloba diferentes oportunidades.

Para Valéria Quemel, engenheira civil e professora da Escola Superior da Amazônia (Esamaz), esse profissional é formado para atender diferentes demandas de mercado. “Ele deve possuir a capacidade de solucionar problemas de alta complexidade, além de ter a capacidade de trabalhar em equipe, ter liderança e ser flexível na busca contínua por melhoria”, destaca.

Valéria Quemel, engenheira civil e professora da Esamaz, afirma que uma área em crescimento é a do saneamento básico e tratamento de resíduos (Arquivo Pessoal)

Áreas de atuação

Os principais campos de atuação do engenheiro civil são: construção civil; geotecnia; cálculo estrutural; estradas e transportes; serviço público; indústrias de concreto e pré-moldados; e saneamento básico e tratamento de resíduos.

Segundo Valéria Quemel, a construção civil é a área de atuação que mais emprega. “Esse campo é o que necessita do maior número de profissionais trabalhando. Outra área que também merece destaque é a do saneamento, que está em alta porque há demanda por projetos de obras necessárias ao saneamento geral e básico da população”, afirma.

Mercado brasileiro

A economia do país está proporcionando um aquecimento no mercado da Engenharia Civil. Com o aumento do PIB em mais de 4% em 2021 e o retorno das atividades econômicas, o setor tende a ficar cada vez mais aquecido, garantindo que a área seja um atrativo para a retomada do emprego.

O O curso de Engenharia Civil da Esamaz leva em conta esses aspectos, ao possibilitar uma formação moderna e adequada às exigências do mercado. “Durante o curso, os alunos terão acesso a conteúdos práticos e teóricos que os possibilitam conhecer e aprender os diferenciais mais buscados pelas empresas, além de desenvolver as competências necessárias para encarar os desafios do mercado de trabalho”, explica a professora da Esamaz, Valéria Quemel.

As inscrições para o Vestibular Agendado 2022 continuam abertas e com condições especiais para matrícula. O futuro calouro da Escola Superior da Amazônia também pode utilizar a sua nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para ingresso na faculdade. Para participar do processo seletivo, clique aqui.