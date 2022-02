Energia que transforma: projeto de eficiência energética beneficia instituições paraenses

Nove instituições filantrópicas com atuação no Pará receberam ações do projeto E+ Energia do Bem, promovido pela Equatorial Energia. A iniciativa contempla todo o serviço de eficientização energética dos imóveis, com troca de lâmpadas, aplicação de sistema de energia solar, troca de condicionadores de ar, entre outras melhorias que visam reduzir o consumo de energia nesses locais.

A concessionária investiu mais de R$ 2,4 milhões no projeto beneficiando as instituições Centro Catequético, Projeto Juquinha, Irmã Serafina, Associação Missão Belém, Associação Beneficente Casa da Sopa, Movimento República de Emaús, Fundação Pestalozzi, Hospital St. Antonio Zaccaria, Academia Paraense de Letras e Casa Ronald McDonald.

A iniciativa da Equatorial Energia, por meio do projeto E+ Energia do Bem, beneficiou dez entidades filantrópicas do Pará (Divulgação/ Equatorial)

“Quando instalamos sistemas fotovoltaicos nesses imóveis, trocamos lâmpadas de alto consumo por novas de LED e ajustamos outros equipamentos elétricos para consumir menos energia. Assim, conseguimos alavancar a economia de forma considerável”, esclarece o engenheiro da área de Eficiência Energética da Equatorial Pará, Willian Melo.

A redução de custos já é uma realidade observada no Movimento República de Emaús. “Em uma de nossas unidades consumidoras a conta veio praticamente zero, obvio que há as taxas obrigatórias que devem ser pagas. Mas isso vira um crédito que vai ser distribuído para as outras unidades. E o recurso dessa economia podemos direcionar, por exemplo, para a folha de pagamento, que é um dos nossos maiores gastos, já que mantemos uma equipe de cerca de 40 pessoas entre educadores e apoio administrativo”, afirma José Maria Dias, coordenador de sustentabilidade da instituição.

Os painéis solares em operação no Movimento de Emaús quase zeraram as faturas de energia da instituição (Divulgação / Movimento República de Emaús)

Com mais de 50 anos de história na luta pela promoção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes, o Movimento de Emaús possui uma relação antiga com a empresa, que contribuiu com a construção do atual prédio. Na ocasião, o padre Bruno Sechi manifestou o desejo de que o espaço funcionasse com geração de energia solar e hoje esse sonho é uma realidade.

Para José Maria, esse investimento traz uma série de impactos positivos. “Nós, apoiados pela Equatorial, vamos estar contribuindo também para esse esforço de um meio ambiente melhor. Com geração de energia limpa, estamos reduzindo nosso impacto ambiental com essa mudança de matriz energética”, diz.

A Casa Ronald McDonald Belém foi uma das beneficiadas pelo projeto. Há dez anos, a instituição dedica-se ao acolhimento e apoio de crianças e adolescentes em tratamento oncológico, oferecendo estadia, alimentação e transporte para famílias que precisam se deslocar para a capital paraense. Atualmente, cerca de 500 pessoas são atendidas por ano no local.

“A nossa conta de energia tem um valor bastante significativo, em torno de R$ 12 mil. Para uma instituição filantrópica este é um valor considerável, por isso esperamos ter uma economia de, pelo menos, 40%”, afirma Rosa Maria Pires, presidente da Associação Colorindo a Vida, administradora da Casa Ronald Belém.

A expectativa é que os recursos economizados sejam revertidos em outras áreas importantes, como melhorias nas suítes e nos espaços de recreação para as crianças. “Nós estamos muito agradecidos pela Equatorial ter nos contemplado nesse projeto de eficiência energética”, ressalta Rosa Maria.

Com a economia nos custos de energia, a Casa Ronald McDonald pretende investir em melhorias no imóvel que atende crianças em tratamento oncológico (Divulgação / Casa Ronald McDonald Belém)

A Fundação Pestalozzi do Pará, instituição referência no atendimento de pessoas com múltiplas deficiências e na educação especial, também integra o E+ Energia do Bem. Márcio Campos, presidente do conselho curador da Fundação Pestalozzi do Pará avalia que o projeto contribui com a melhoria de toda a instituição. “Nesse bloco funciona o setor administrativo, diretoria, presidência, o serviço de assistência jurídica para as famílias e um espaço de letramento digital, onde pessoas com 40-50 anos aprendem a escrever e ler em seis meses quando trabalham com auxílio do computador”, explica.

Com a economia prevista de, pelo menos, 30% com energia, a Fundação Pestalozzi pretende investir em outros setores prioritários para o melhor atendimento do público. “Certamente a redução do nosso consumo vai ajudar porque o valor dessa diferença que não vai ser pago poderá ser aplicado em outras atividades. Atualmente, nosso objetivo é fazer a pintura e a manutenção predial dos blocos que têm a função escolar”, conclui Márcio Campos.

